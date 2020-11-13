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Мурашко призвал не делать КТ в первые сутки подъема температуры
Мурашко призвал не делать КТ в первые сутки подъема температуры
Назначать компьютерную томографию должен только врач, в первые сутки подъема температуры проводить ее не нужно, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T22:09
2020-11-13T22:09
2020-11-13T22:09
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Назначать компьютерную томографию должен только врач, в первые сутки подъема температуры проводить ее не нужно, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он уточнил, что переоценка состояния возможна на третьи сутки. "Если динамика положительная, если нет ухудшения течения заболевания, тогда можно быть спокойным", - отметил министр.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество