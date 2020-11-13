Мурашко призвал не делать КТ в первые сутки подъема температуры

"Компьютерная томография – это метод исследования, который использует рентгеновские лучи. Медицинские показания, в первую очередь, конечно, должен определить врач. И в первые сутки подъема температуры КТ чаще всего будет просто неинформативна, и не нужно ее проводить", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".