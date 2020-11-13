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"Приятно удивлена": В Сети обсуждают новый альбом Тимати "Транзит"
"Приятно удивлена": В Сети обсуждают новый альбом Тимати "Транзит"
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил в Сети седьмой студийный альбом "Транзит". Это первый сборник музыканта после "Олимпа", релиз которого состоялся в 2016... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:23
2020-11-13T19:23
2020-11-13T19:23
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил в Сети седьмой студийный альбом "Транзит". Это первый сборник музыканта после "Олимпа", релиз которого состоялся в 2016 году. В трек-лист вошло 18 песен, среди которых "Хавчик", записанный с Джаганом и звездой тиктока Даней Милохиным, "El Problema" (фит с Моргенштерном), "Что возьму с собой", в которой Тимати зачитывает куплеты с Гуфом, и другие. В комментариях пользователи написали, что "приятно удивлены" релизом: "Тимати стал делать лучше", — считает missninell; "Очень круто. Мне все треки понравились", — поделилась впечатлением pepeliaeva666; "Все треки в моем плейлисте", — заявил muzaffarjon929; "Мурашки от треков. Приятно удивлена, не ожидала такого", — подчеркнула katerina___siutkina.
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музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил в Сети седьмой студийный альбом "Транзит". Это первый сборник музыканта после "Олимпа", релиз которого состоялся в 2016 году.
"Спасибо всей большой команде музыкантов, битмейкеров и сонграйтеров, которая трудилась со мной над этим релизом, каждый из вас привнес что то новое и заставил пластинку действительно звучать по другому", – написал Тимати в инстаграме.
В трек-лист вошло 18 песен, среди которых "Хавчик", записанный с Джаганом и звездой тиктока Даней Милохиным, "El Problema" (фит с Моргенштерном), "Что возьму с собой", в которой Тимати зачитывает куплеты с Гуфом, и другие.
"Транзит"— эклектичная и непредсказуемая запись, преломляющая многолетний опыт артиста. Среди вошедших в альбом треков есть и те, в которых слышна основательность классического хип-хопа, и те, что скорее отсылают к новой школе", — говорится в описании альбома на Apple Music.
В комментариях пользователи написали, что "приятно удивлены" релизом: "Тимати стал делать лучше", — считает missninell; "Очень круто. Мне все треки понравились", — поделилась впечатлением pepeliaeva666; "Все треки в моем плейлисте", — заявил muzaffarjon929; "Мурашки от треков. Приятно удивлена, не ожидала такого", — подчеркнула katerina___siutkina.