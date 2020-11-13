https://ria.ru/20201113/timati-1584505474.html

"Приятно удивлена": В Сети обсуждают новый альбом Тимати "Транзит"

"Приятно удивлена": В Сети обсуждают новый альбом Тимати "Транзит"

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил в Сети седьмой студийный альбом "Транзит". Это первый сборник музыканта после "Олимпа", релиз которого состоялся в 2016... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:23

2020-11-13T19:23

2020-11-13T19:23

культура

музыка

новости культуры

знаменитости

звезды

тимати (тимур юнусов)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564791327_0:0:3207:1804_1400x0_80_0_0_61dab1328829a86647f691c4af160890.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) представил в Сети седьмой студийный альбом "Транзит". Это первый сборник музыканта после "Олимпа", релиз которого состоялся в 2016 году. В трек-лист вошло 18 песен, среди которых "Хавчик", записанный с Джаганом и звездой тиктока Даней Милохиным, "El Problema" (фит с Моргенштерном), "Что возьму с собой", в которой Тимати зачитывает куплеты с Гуфом, и другие. В комментариях пользователи написали, что "приятно удивлены" релизом: "Тимати стал делать лучше", — считает missninell; "Очень круто. Мне все треки понравились", — поделилась впечатлением pepeliaeva666; "Все треки в моем плейлисте", — заявил muzaffarjon929; "Мурашки от треков. Приятно удивлена, не ожидала такого", — подчеркнула katerina___siutkina.

https://ria.ru/20201031/rolls-royce-1582330261.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, знаменитости, звезды, тимати (тимур юнусов)