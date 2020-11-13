США дали TikTok отсрочку на 15 дней
19:59 13.11.2020 (обновлено: 22:38 13.11.2020)
"Ответчик настоящим уведомляет суд, что 12 ноября 2020 года Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов предоставил продление 90-дневного периода… на дополнительные 15 дней, а именно с 12 ноября 2020 года до 27 ноября 2020 года", - сказано в документе.
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Минфин США позже подтвердил, что компании дана отсрочка на 15 дней.
"Это продление даст сторонам и комитету дополнительное время, чтобы разрешить этот вопрос", - сказано на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что министерство торговли США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, который должен был вступить в силу в минувший четверг.
Администрация США заявляла, что приложение может быть связано с китайскими властями и может следить за пользователями. Компания ByteDance, которой принадлежит приложение, это отрицает. Президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
Изначальное решение администрации США запрещало американским компаниям позволять скачивание приложение TikTok в своих магазинах приложений.