https://ria.ru/20201113/tiktok-1584553979.html

США дали TikTok отсрочку на 15 дней

США дали TikTok отсрочку на 15 дней

Власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней, до 27 ноября, до введения запрета на работу этого приложения, говорится в уведомлении компании в судебной... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:59

2020-11-13T19:59

2020-11-13T22:38

министерство торговли сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней, до 27 ноября, до введения запрета на работу этого приложения, говорится в уведомлении компании в судебной базе.Минфин США позже подтвердил, что компании дана отсрочка на 15 дней.Ранее сообщалось, что министерство торговли США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, который должен был вступить в силу в минувший четверг.Администрация США заявляла, что приложение может быть связано с китайскими властями и может следить за пользователями. Компания ByteDance, которой принадлежит приложение, это отрицает. Президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.Изначальное решение администрации США запрещало американским компаниям позволять скачивание приложение TikTok в своих магазинах приложений.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/tiktok-chp-1578142950.html

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министерство торговли сша, дональд трамп, tiktok, сша, в мире