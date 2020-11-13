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США дали TikTok отсрочку на 15 дней
США дали TikTok отсрочку на 15 дней
Власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней, до 27 ноября, до введения запрета на работу этого приложения, говорится в уведомлении компании в судебной... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:59
2020-11-13T22:38
министерство торговли сша
дональд трамп
tiktok
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней, до 27 ноября, до введения запрета на работу этого приложения, говорится в уведомлении компании в судебной базе.Минфин США позже подтвердил, что компании дана отсрочка на 15 дней.Ранее сообщалось, что министерство торговли США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, который должен был вступить в силу в минувший четверг.Администрация США заявляла, что приложение может быть связано с китайскими властями и может следить за пользователями. Компания ByteDance, которой принадлежит приложение, это отрицает. Президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.Изначальное решение администрации США запрещало американским компаниям позволять скачивание приложение TikTok в своих магазинах приложений.
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министерство торговли сша, дональд трамп, tiktok, сша, в мире

США дали TikTok отсрочку на 15 дней

19:59 13.11.2020 (обновлено: 22:38 13.11.2020)
 
© Depositphotos / J_ilinaПриложение Tik Tok
Приложение Tik Tok - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Depositphotos / J_ilina
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ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Власти США предоставили TikTok отсрочку на 15 дней, до 27 ноября, до введения запрета на работу этого приложения, говорится в уведомлении компании в судебной базе.

"Ответчик настоящим уведомляет суд, что 12 ноября 2020 года Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатов предоставил продление 90-дневного периода… на дополнительные 15 дней, а именно с 12 ноября 2020 года до 27 ноября 2020 года", - сказано в документе.

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Минфин США позже подтвердил, что компании дана отсрочка на 15 дней.

"Это продление даст сторонам и комитету дополнительное время, чтобы разрешить этот вопрос", - сказано на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что министерство торговли США пока не будет реализовывать фактический запрет на приложение TikTok, который должен был вступить в силу в минувший четверг.
Администрация США заявляла, что приложение может быть связано с китайскими властями и может следить за пользователями. Компания ByteDance, которой принадлежит приложение, это отрицает. Президент США Дональд Трамп в августе подписал исполнительный указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал примерно месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
Изначальное решение администрации США запрещало американским компаниям позволять скачивание приложение TikTok в своих магазинах приложений.
 
Министерство торговли СШАДональд ТрампTikTokСШАВ мире
 
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