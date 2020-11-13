https://ria.ru/20201113/tigry-1584360487.html

На видео в заказнике "Журавлиный" попал "поющий" тигр

На видео в заказнике "Журавлиный" попал "поющий" тигр

Фотомониторинг тигров, возвращенных в дикую природу в Еврейской автономной области, позволил запечатлеть редкий момент — рычание этой большой кошки, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T00:08

2020-11-13T00:08

2020-11-13T00:08

туризм

туризм

центр "амурский тигр"

новости - туризм

еврейская автономная область

животные

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154992/35/1549923580_0:154:3094:1894_1400x0_80_0_0_521c1e9913e581a927fbd074fb4da340.jpg

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фотомониторинг тигров, возвращенных в дикую природу в Еврейской автономной области, позволил запечатлеть редкий момент — рычание этой большой кошки, сообщает пресс-служба природной территории.Анализируя собранные в ходе последней экспедиции в Еврейскую автономную область фото и видеокадры с фотоловушек, специалисты обратили внимание на съемку тигра Грома. Внимание исследователей привлекло не столько изображение, сколько сопровождающий его звук. "В отличие от своих более мелких сородичей, тигр отличается репутацией заядлого "молчуна", — поясняет Сергей Арамилев, генеральный директор Центра "Амурский тигр". — Даже ученые, проведшие в тайге многие годы и неоднократно сталкивавшиеся с хищником лицом к лицу, вряд ли могут похвастаться тем, что много раз слышали голос хозяина тайги. Но все как один признают – даже однажды услышав грозный рык зверя, можно запомнить его навсегда – настолько жуткий и пробирающий до костей звук он издает". Тем не менее, тиграм доступен широкий спектр звуков. "Это позволяет им имитировать рев изюбра, чтобы приманивать к себе потенциальных жертв. Иногда они делают это настолько профессионально, что на этот "зов" приходят неопытные охотники", — объясняет эксперт.Тигр Гром – сын возвращенных в дикую природу Бориса и Светлой — получил свое имя в ходе онлайн-голосования. В настоящее время он благополучно живет в заказнике "Журавлиный", делит участок со своим отцом и регулярно отмечается на расставленных специалистами фотоловушках.По последним полученным данным, в скором времени у тигра может состояться первая "свадьба". "Невестой" может стать Филиппа, возвращенная в дикую природу весной 2017 года. Судя по снимкам с фотоловушек, хищники посещают одни и те же места, где оставляют запаховые метки – возможно, друг другу.

https://ria.ru/20201107/tigr-1583431917.html

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, центр "амурский тигр", новости - туризм, еврейская автономная область, животные