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https://ria.ru/20201113/tigry-1584360487.html
На видео в заказнике "Журавлиный" попал "поющий" тигр
На видео в заказнике "Журавлиный" попал "поющий" тигр
Фотомониторинг тигров, возвращенных в дикую природу в Еврейской автономной области, позволил запечатлеть редкий момент — рычание этой большой кошки, сообщает... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T00:08
2020-11-13T00:08
туризм
туризм
центр "амурский тигр"
новости - туризм
еврейская автономная область
животные
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фотомониторинг тигров, возвращенных в дикую природу в Еврейской автономной области, позволил запечатлеть редкий момент — рычание этой большой кошки, сообщает пресс-служба природной территории.Анализируя собранные в ходе последней экспедиции в Еврейскую автономную область фото и видеокадры с фотоловушек, специалисты обратили внимание на съемку тигра Грома. Внимание исследователей привлекло не столько изображение, сколько сопровождающий его звук. "В отличие от своих более мелких сородичей, тигр отличается репутацией заядлого "молчуна", — поясняет Сергей Арамилев, генеральный директор Центра "Амурский тигр". — Даже ученые, проведшие в тайге многие годы и неоднократно сталкивавшиеся с хищником лицом к лицу, вряд ли могут похвастаться тем, что много раз слышали голос хозяина тайги. Но все как один признают – даже однажды услышав грозный рык зверя, можно запомнить его навсегда – настолько жуткий и пробирающий до костей звук он издает". Тем не менее, тиграм доступен широкий спектр звуков. "Это позволяет им имитировать рев изюбра, чтобы приманивать к себе потенциальных жертв. Иногда они делают это настолько профессионально, что на этот "зов" приходят неопытные охотники", — объясняет эксперт.Тигр Гром – сын возвращенных в дикую природу Бориса и Светлой — получил свое имя в ходе онлайн-голосования. В настоящее время он благополучно живет в заказнике "Журавлиный", делит участок со своим отцом и регулярно отмечается на расставленных специалистами фотоловушках.По последним полученным данным, в скором времени у тигра может состояться первая "свадьба". "Невестой" может стать Филиппа, возвращенная в дикую природу весной 2017 года. Судя по снимкам с фотоловушек, хищники посещают одни и те же места, где оставляют запаховые метки – возможно, друг другу.
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РИА Новости
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туризм, центр "амурский тигр", новости - туризм, еврейская автономная область, животные

На видео в заказнике "Журавлиный" попал "поющий" тигр

00:08 13.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Фотомониторинг тигров, возвращенных в дикую природу в Еврейской автономной области, позволил запечатлеть редкий момент — рычание этой большой кошки, сообщает пресс-служба природной территории.
Анализируя собранные в ходе последней экспедиции в Еврейскую автономную область фото и видеокадры с фотоловушек, специалисты обратили внимание на съемку тигра Грома.
Внимание исследователей привлекло не столько изображение, сколько сопровождающий его звук.
"В отличие от своих более мелких сородичей, тигр отличается репутацией заядлого "молчуна", — поясняет Сергей Арамилев, генеральный директор Центра "Амурский тигр". — Даже ученые, проведшие в тайге многие годы и неоднократно сталкивавшиеся с хищником лицом к лицу, вряд ли могут похвастаться тем, что много раз слышали голос хозяина тайги. Но все как один признают – даже однажды услышав грозный рык зверя, можно запомнить его навсегда – настолько жуткий и пробирающий до костей звук он издает".
Тем не менее, тиграм доступен широкий спектр звуков. "Это позволяет им имитировать рев изюбра, чтобы приманивать к себе потенциальных жертв. Иногда они делают это настолько профессионально, что на этот "зов" приходят неопытные охотники", — объясняет эксперт.
Тигр Гром – сын возвращенных в дикую природу Бориса и Светлой — получил свое имя в ходе онлайн-голосования.
В настоящее время он благополучно живет в заказнике "Журавлиный", делит участок со своим отцом и регулярно отмечается на расставленных специалистами фотоловушках.
По последним полученным данным, в скором времени у тигра может состояться первая "свадьба". "Невестой" может стать Филиппа, возвращенная в дикую природу весной 2017 года. Судя по снимкам с фотоловушек, хищники посещают одни и те же места, где оставляют запаховые метки – возможно, друг другу.
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