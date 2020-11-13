Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/terrorist-1584553630.html
В телефоне террориста из Ниццы нашли фото убийцы французского учителя
В телефоне террориста из Ниццы нашли фото убийцы французского учителя
Французские следователи обнаружили фотографию мужчины, обезглавившего преподавателя истории Самюэля Пати под Парижем, в телефоне выходца из Туниса, совершившего РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:55
2020-11-13T19:55
франция
ницца
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582173061_0:179:3004:1869_1400x0_80_0_0_eebd54ba9ed9aea0f6e967efd4368e4f.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французские следователи обнаружили фотографию мужчины, обезглавившего преподавателя истории Самюэля Пати под Парижем, в телефоне выходца из Туниса, совершившего теракт в Ницце, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Национальную прокуратуру по делам о терроризме Франции (PNAT).В телефоне выходца из Туниса Брагима А. следователи также нашли фотографии, которые имеют отношение к запрещенной в РФ террористической группировке ИГ*, и аудиозапись, в котором он называет Францию "страной неверующих". Прокуратура открыла уголовное дело по факту "убийства и покушения на убийство, связанного с террористической деятельностью".В конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.За несколько дней до этого в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20201104/nitstsa-1583072216.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
франция
ницца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582173061_807:515:2529:1807_1400x0_80_0_0_066d5dd96e70ab2c2011cec06e21b58d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
франция, ницца, в мире

В телефоне террориста из Ниццы нашли фото убийцы французского учителя

19:55 13.11.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© AP Photo / Daniel Cole
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французские следователи обнаружили фотографию мужчины, обезглавившего преподавателя истории Самюэля Пати под Парижем, в телефоне выходца из Туниса, совершившего теракт в Ницце, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Национальную прокуратуру по делам о терроризме Франции (PNAT).
В телефоне выходца из Туниса Брагима А. следователи также нашли фотографии, которые имеют отношение к запрещенной в РФ террористической группировке ИГ*, и аудиозапись, в котором он называет Францию "страной неверующих". Прокуратура открыла уголовное дело по факту "убийства и покушения на убийство, связанного с террористической деятельностью".
Сотрудники французских спецслужб - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 20:55
СМИ: во Франции задержали несовершеннолетнего по делу о теракте в Ницце
В конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
За несколько дней до этого в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
 
ФранцияНиццаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Лента новостейМолния