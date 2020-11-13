В телефоне террориста из Ниццы нашли фото убийцы французского учителя
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
© AP Photo / Daniel Cole
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Французские следователи обнаружили фотографию мужчины, обезглавившего преподавателя истории Самюэля Пати под Парижем, в телефоне выходца из Туниса, совершившего теракт в Ницце, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Национальную прокуратуру по делам о терроризме Франции (PNAT).
В телефоне выходца из Туниса Брагима А. следователи также нашли фотографии, которые имеют отношение к запрещенной в РФ террористической группировке ИГ*, и аудиозапись, в котором он называет Францию "страной неверующих". Прокуратура открыла уголовное дело по факту "убийства и покушения на убийство, связанного с террористической деятельностью".
В конце октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви во французской Ницце. Погибли три человека. Подозреваемого, выходца из Туниса, быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять "Аллах акбар". Антитеррористическая прокуратура открыла расследование. Глава ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.
За несколько дней до этого в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.Напавший убил и обезглавил свою жертву на улице, а затем был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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