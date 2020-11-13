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Теракты в Париже 13 ноября 2015 года

Теракты в Париже 13 ноября 2015 года

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже (Франция) и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей... РИА Новости, 13.11.2020

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2020-11-13T01:33

2020-11-13T01:33

теракты в париже (ноябрь 2015 года)

париж

справки

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Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже (Франция) и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. Первый из серии терактов произошел в 21.20 по местному времени (23.20 мск). В пригороде Парижа Сен-Дени недалеко от стадиона "Стад де Франс" (Stade de France), где в это время шел футбольный матч между сборными командами Франции и Германии и на трибунах находилось около 80 тысяч болельщиков, террорист-смертник подорвал себя, убив одного прохожего. Позже еще два смертника осуществили самоподрывы около стадиона. Присутствовавших на футбольном матче французского президента Франсуа Олланда, глав МИД Франции и Германии – Лорана Фабиуса и Франка-Вальтер Штайнмайера службы безопасности эвакуировали. Чтобы избежать массовой паники, игру не прерывали. После окончания матча болельщикам разрешили уходить, только когда стало безопасно. Спустя несколько минут после первого теракта в соседнем Х округе Парижа произошла вторая атака – из проезжающего автомобиля террористы начали расстреливать посетителей двух кафе, Petit Cambodge и Le Carillon. В результате этого нападения были убиты 15 человек и более десятка ранены. Затем стала поступать информация об аналогичных событиях в XI округе города – у пиццерии La Casa Nostra и у кафе La Belle Equipe. В пиццерии были убиты пять человек, а около кафе девятнадцать. Еще через несколько минут произошел взрыв в кафе Comptoir Voltaire, где сработал еще один "пояс смертника". Ранение получил один человек. В это же время трое террористов захватили заложников в концертном зале "Батаклан" (Bataclan), где проходил концерт американской рок-группы Eagles of Death Metal. По оценке очевидца, в здании во время нападения террористов могли находиться до 1,5 тысячи человек. Части зрителей удалось спастись бегством, по оставшимся захватчики открыли огонь. Все атаки произошли в течение 40 минут. Штурм "Батаклана" завершился лишь спустя несколько часов. Французские силы безопасности пошли на штурм после того, как захватчики отказались идти на переговоры. Во время штурма один из офицеров полиции смог уничтожить на первом этаже здания террориста, расстреливавшего заложников из пулемета. Два других захватчика подорвали себя. Согласно заявлению префекта полиции Парижа Мишеля Кадо, руководившего спецоперацией, всем заложникам, которых террористы пытались расставить вокруг себя для того, чтобы произвести взрыв и убить их, удалось вырваться, в то время как офицеры полицейского спецназа обеспечивали безопасность на месте. Штурм длился три минуты. В результате действий террористов в концертном зале погибли 89 человек, в том числе музыкальный менеджер группы Ник Александер. Также в "Батаклане" погибла попавшая в заложники Наталья Муравьева (Булыгина-Лорэн), имевшая два гражданства – России и Франции. Она была на концерте вместе с мужем Сержем Лорэном, который остался жив, но получил ранение в руку. 20 ноября скончался еще один человек, получивший ранения в нападениях 13 ноября. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены. По словам президента Франции, в терактах в Париже погибли представители 19 национальностей. Ответственность за серию террористических атак в Париже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.На следующий день после терактов, она выпустила видео без даты, в котором угрожала атаковать Францию, если та не прекратит бомбардировки боевиков на Ближнем Востоке. В связи со сложившейся ситуацией в ночь на 14 ноября президент Франции принял решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны и возвращения пограничного контроля. Для обеспечения безопасности в Париже были мобилизованы на самом высоком уровне французские силы обеспечения правопорядка и военные. Бельгийское правительство ввело проверки на границе с Францией, во всех аэропортах и на железной дороге. 14 ноября президент Франции подписал указ об объявлении национального траура на три дня. Мэрия Парижа объявила о закрытии административных управлений всех столичных округов, а также школ, музеев, библиотек, бассейнов и продовольственных рынков. Кроме того, в этот день было запрещено проведение каких-либо общественных мероприятий, была закрыта для публики Эйфелева башня. Из-за трагических событий в Париже были отменены соревнования фигуристов на этапе Гран-при Trophee Eric Bompard в Бордо, которые должны были состояться 14 ноября, а также товарищеский матч между футбольными сборными Англии и Франции, намеченный на 17 ноября. 15 ноября в соборе Парижской Богоматери в Париже прошла служба по погибшим в результате серии терактов и их близким. В 2016 году в годовщину трагедии у каждого места, где разворачивались страшные события, были открыты мемориальные доски. Концертный зал "Батаклан" сразу после терактов закрылся на ремонт и снова распахнул свои двери только год спустя.В связи с нападениями прокуратура Парижа открыла дело по статье "убийство, связанное с терроризмом" по шести инцидентам. В ходе расследования было установлено, что ряд исполнителей и организаторов терактов в Париже были связаны с Бельгией. Террорист-смертник Ибрагим (Брагим) Абдеслам, который привел в действие "жилет смертника" в кафе Comptoir Voltaire, владел баром в Брюсселе, закрытый за распространение наркотиков. Одним из террористов, подорвавшихся около стадиона "Стад де Франс", оказался гражданин Франции Биляль Хадфи (Bilal Hadfi), который жил с семьей в Бельгии, изучал энергетику в одном из голландоязычных институтов Брюсселя, в феврале 2015 года уехал в Сирию и больше не возвращался домой. Два других смертника, погибших при нападении на стадион "Стад де Франс", являлись гражданами Ирака Укашах аль Ираки и Али аль Ираки (то есть, Укашах и Али из Ирака). Личности их долго не могли установить, так как на их телах были обнаружены фальшивые сирийские паспорта, которые затруднили идентификацию террористов. В "Батаклане" подорвал себя французский гражданин Сами Амимур (Samy Amimour), который за два года до этого ездил в Сирию. Он в октябре 2012 года являлся фигурантом следствия по делу о связи с другими предполагаемыми террористами. Среди смертников был гражданин Франции Исмаил Омар Мостефа (Ismael Omar Mostefai), личность которого установили в результате экспертизы останков, найденных в концертном зале "Батаклан". Он проживал во французском городе Шартр примерно до 2012 года. До 2015 года был судим восемь раз за мелкое хулиганство, но никогда не приговаривался к тюремному заключению. Третьим смертником, совершившим теракт в "Батаклане", оказался житель французского Страсбурга Фуэд Мохамед Аггад (Foued Mohamed Aggad). В конце 2013 года он вместе со своим братом и несколькими друзьями совершил поездку в Сирию. Следствие также предполагает, что одним из террористов, устроившим стрельбу по парижским кафе, мог быть бельгиец марокканского происхождения Шакиб Акрух, позже подорвавший себя при штурме убежища террористов в парижском пригороде Сен-Дени. Он находился в поле зрения бельгийских спецслужб более двух лет, что не помешало ему посещать Сирию. Вначале предполагаемым организатором терактов в Париже был объявлен бельгиец Абдельхамид Абауд, прибывший в Европу в составе группы беженцев. Он был ликвидирован в ходе спецоперации в Сен-Дени под Парижем через несколько дней после терактов. Позже глава внешней безопасности Франции Бернар Бажоле сообщил, что Абдельхамид Абауд являлся координатором, но не главным организатором серии нападений в Париже. Главным подозреваемым в организации парижских терактов считается брат террориста-смертника Ибрагима Абдеслама Салах Абдеслам, который был задержан 18 марта 2016 года в брюссельской эмигрантской коммуне Моленбек в ходе спецоперации. После экстрадиции из Бельгии во Францию 27 апреля Абдеслам содержится в одиночной камере тюрьмы Флери-Мерожи (столичный регион) под круглосуточным видеонаблюдением. В день терактов он находился в Париже и на нем был пояс смертника. Покинуть Францию Салаху Абдесламу удалось благодаря приятелям, приехавшим за ним из Брюсселя в ночь на 14 ноября 2015 года. Сам он утверждает, что не является организатором терактов, а был вовлечен в событие в последний момент и пояс смертника не взорвал намеренно. 23 апреля 2018 года Абдеслам был приговорен уголовным судом Брюсселя к 20 годам заключения за вооруженное нападение в бельгийской столице в 2016 году на полицейских, которые пытались его задержать. В ноябре 2016 года стало известно, что бельгийские спецслужбы, ведущие следствие по делу о терактах в Париже и Брюсселе (март 2016 года), установили личность предполагаемого координатора этих терактов. По данным СМИ, это бельгийский джихадист Уссама Ахмад Атар.Как сообщалось, Атар находился в Сирии и оттуда координировал действия террористов. Ранее это определили и французские следователи. Следствие также установило, что взрывчатку, использовавшуюся при терактах в Париже и Брюсселе, помогал изготовить гражданин Сирии – выходец из Алеппо, который прибыл в Европу под именем Ахмада Алкхалда. Он объявлен в международный розыск. По версии некоторых криминологов, за серией терактов, которые потрясли Париж в ноябре 2015 года, стоял Абу Мухаммад аль-Аднани, являвшийся вторым лицом террористической группировки "Исламское государство"* и уничтоженный российской авиацией в сирийской провинции Алеппо в августе 2016 года. В октябре 2019 года правоохранители во Франции завершили расследование по делу. Обвинения в рамках него предъявлены 14 подозреваемым, в том числе ключевому фигуранту расследования Салаху Абдесламу. Еще пять человек разыскиваются по ордерам на арест, некоторые из них, как братья Клэн, предположительно, были ликвидированы в Сирии или Ираке. Голос одного из братьев – Фабьена Клэна – опознали на видеозаписи о том, что террористическая группировка "Исламское государство"* берет на себя ответственность за серию терактов в Париже 13 ноября.Оба брата – Фабьен и Жан-Мишель – в начале 2000-х годов проживали в Бельгии, где часто принимали участие в радикальном исламистском движении, которое начало формироваться в коммуне Моленбек. Фабьен Клэн, уроженец Реюньона (заморский департамент Франции), в 2009 году был осужден на пять лет за создание сети по переправке джихадистов в Ирак, а после освобождения присоединился к ИГ*. Во время поездок в Сирию, мужчина поддерживал тесный контакт с Абдельхамидом Абаудом, В 2019 году суд Парижа приговорил к четырем года тюрьмы француза Джавада Бендауда, сдавшего жилье причастным к серии атак в Париже в ноябре 2015 года координатору нападений бельгийцу Абдельхамиду Абауду и еще одному террористу Шакибу Акруху. Сам Бендауд неоднократно заявлял, что не знал, кому сдал жилье. * Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракты в париже (ноябрь 2015 года), париж, справки