СМИ сообщили о связи арестованного в Италии россиянина с терактом в Вене
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".
По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.
По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.
Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.
Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.
Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.
Полицейские проверяют машину на месте происшествия.
Полицейские проверяют машину на месте происшествия.
В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.
Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.
Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".
По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.
Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.
Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.
Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.
Полицейские проверяют машину на месте происшествия.