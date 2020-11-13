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https://ria.ru/20201113/terakt-1584479425.html
СМИ сообщили о связи арестованного в Италии россиянина с терактом в Вене
СМИ сообщили о связи арестованного в Италии россиянина с терактом в Вене
Арестованный под Миланом выходец из Чечни поставлял фальшивые документы участникам террористической группы, член которой совершил недавний теракт в Вене, пишет... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:22
2020-11-13T14:22
теракт в вене
исламское государство
ближний восток
ницца
милан
в мире
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РИМ, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Арестованный под Миланом выходец из Чечни поставлял фальшивые документы участникам террористической группы, член которой совершил недавний теракт в Вене, пишет газета Corriere della Sera.В четверг миланская полиция сообщила об аресте выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов. Отмечалось, что итальянские следователи получили информацию из Австрии после проведенной там антитеррористической операции. В коммюнике подчеркивалось, что расследование удалось ускорить после "недавних событий в Париже, Ницце и Вене".Как пишет Corriere, 35-летний уроженец Грозного Турко Арсимеков (Turko Arsimekov) подозревается в принадлежности к "ячейке чеченских и балканских террористов, действующих в Австрии", с которой был связан исполнитель нападения в Вене Куйтим Фейзулай. Издание не исключает, что группировка бывших бойцов "Исламского государства"*, вернувшихся в Европу с Ближнего Востока, могла быть связана и с недавней атакой в Ницце и убийством в Париже школьного учителя Самюэля Пати.В информации, переданной австрийскими спецслужбами в Италию, Арсимеков указывался как один из контактов "чеченской исламистской ячейки". След этой группировки появлялся в прошлом году, когда "австрийская полиция узнала о подготовке нападений в Вене на рождественские праздники", отмечает итальянская газета."Сотрудники миланского отдела по борьбе с терроризмом выяснили, что Арсимеков не только стабильно снабжал документами австрийскую ячейку, но и получает постоянный поток денег от террористической группы", - говорится в статье. Издание предполагает, что размер переводов в 300-400 евро может говорить о схеме по продаже и поставке оружия. В этой связи арестованный за подделку документов подозревается еще и в участии в организованной террористической деятельности.После задержания Арсимекова итальянские власти обратились по нему к российским спецслужбам с запросом, сообщает газета.Арсимеков, остающийся гражданином РФ, находился в Италии на основании обращения получении убежища. Отказ на него он оспаривал в иммиграционном управлении города Варезе, где и произошел арест.*Террористическая организация, запрещенная в России
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ближний восток
ницца
милан
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены
В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается.
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теракт в вене, исламское государство, ближний восток, ницца, милан, в мире

СМИ сообщили о связи арестованного в Италии россиянина с терактом в Вене

14:22 13.11.2020
 
© REUTERS / Leonhard FoegerСотрудники австрийской полиции
Сотрудники австрийской полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
Читать ria.ru в
РИМ, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Арестованный под Миланом выходец из Чечни поставлял фальшивые документы участникам террористической группы, член которой совершил недавний теракт в Вене, пишет газета Corriere della Sera.
В четверг миланская полиция сообщила об аресте выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов. Отмечалось, что итальянские следователи получили информацию из Австрии после проведенной там антитеррористической операции. В коммюнике подчеркивалось, что расследование удалось ускорить после "недавних событий в Париже, Ницце и Вене".
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
Как пишет Corriere, 35-летний уроженец Грозного Турко Арсимеков (Turko Arsimekov) подозревается в принадлежности к "ячейке чеченских и балканских террористов, действующих в Австрии", с которой был связан исполнитель нападения в Вене Куйтим Фейзулай. Издание не исключает, что группировка бывших бойцов "Исламского государства"*, вернувшихся в Европу с Ближнего Востока, могла быть связана и с недавней атакой в Ницце и убийством в Париже школьного учителя Самюэля Пати.
В информации, переданной австрийскими спецслужбами в Италию, Арсимеков указывался как один из контактов "чеченской исламистской ячейки". След этой группировки появлялся в прошлом году, когда "австрийская полиция узнала о подготовке нападений в Вене на рождественские праздники", отмечает итальянская газета.
"Сотрудники миланского отдела по борьбе с терроризмом выяснили, что Арсимеков не только стабильно снабжал документами австрийскую ячейку, но и получает постоянный поток денег от террористической группы", - говорится в статье. Издание предполагает, что размер переводов в 300-400 евро может говорить о схеме по продаже и поставке оружия. В этой связи арестованный за подделку документов подозревается еще и в участии в организованной террористической деятельности.
Теракт в центре Вены
© REUTERS / Radovan Stoklasa

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© AP Photo / Ronald Zak

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на месте стрельбы в Вене
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Leonhard Foeger

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
© REUTERS / Lisi Niesner

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
© AP Photo / Ronald Zak

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
© REUTERS / Lisi Niesner

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

Мужчина держит руки вверх, пока полицейские проверяют его на улице после перестрелки в Вене, Австрия
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
© REUTERS / LEONHARD FOEGER

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

Полицейские на одной из улиц после теракта в Вене
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
© REUTERS / Radovan Stoklasa

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки в Вене, Австрия
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
© AP Photo / Ronald Zak

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

Полицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
1 из 10

В понедельник вечером группа неизвестных устроила серию нападений в австрийской столице, по предварительным данным, в шести местах. Погибли пять человек, более 20 пострадали.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
2 из 10

Стральба началать около 20:00 (22:00 мск) на Сайтенштеттенгассе — недалеко от этого места расположена синагога. В первых сообщениях говорилось о том, что именно она была целью нападавших, хотя пока это не установлено.

© AP Photo / Ronald Zak
3 из 10

Одного атаковавшего удалось ликвидировать, остальные скрылись, их сейчас разыскивают. СМИ писали, что стрелявших было около семи.

© REUTERS / Leonhard Foeger
4 из 10

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что убитый в Вене стрелок симпатизировал запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство".

© REUTERS / Lisi Niesner
5 из 10

По словам министра, на преступнике был пояс с муляжом взрывчатки. Мужчина был вооружен винтовкой.

© AP Photo / Ronald Zak
6 из 10

Власти считают атаку терактом и просят горожан по возможности не покидать дома.

© REUTERS / Lisi Niesner
7 из 10

Власти Вены отменили заседания Нацсовета и парламента, приостановлены занятия в школах.

© REUTERS / LEONHARD FOEGER
8 из 10

Полицейские машины, заблокировавшие улицу после перестрелки.

© REUTERS / Radovan Stoklasa
9 из 10

Сотрудник полиции Австрии на месте стрельбы в Вене.

© REUTERS / LEONHARD FOEGERLeonhard Foeger
10 из 10

Полицейские проверяют машину на месте происшествия.

© AP Photo / Ronald Zak
После задержания Арсимекова итальянские власти обратились по нему к российским спецслужбам с запросом, сообщает газета.
Арсимеков, остающийся гражданином РФ, находился в Италии на основании обращения получении убежища. Отказ на него он оспаривал в иммиграционном управлении города Варезе, где и произошел арест.
*Террористическая организация, запрещенная в России
 
Теракт в ВенеИсламское государствоБлижний ВостокНиццаМиланВ мире
 
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