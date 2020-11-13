https://ria.ru/20201113/terakt-1584479425.html

СМИ сообщили о связи арестованного в Италии россиянина с терактом в Вене

СМИ сообщили о связи арестованного в Италии россиянина с терактом в Вене

Арестованный под Миланом выходец из Чечни поставлял фальшивые документы участникам террористической группы, член которой совершил недавний теракт в Вене, пишет... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:22

2020-11-13T14:22

2020-11-13T14:22

теракт в вене

исламское государство

ближний восток

ницца

милан

в мире

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РИМ, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Арестованный под Миланом выходец из Чечни поставлял фальшивые документы участникам террористической группы, член которой совершил недавний теракт в Вене, пишет газета Corriere della Sera.В четверг миланская полиция сообщила об аресте выходца из Чечни, который занимался изготовлением и продажей онлайн поддельных документов. Отмечалось, что итальянские следователи получили информацию из Австрии после проведенной там антитеррористической операции. В коммюнике подчеркивалось, что расследование удалось ускорить после "недавних событий в Париже, Ницце и Вене".Как пишет Corriere, 35-летний уроженец Грозного Турко Арсимеков (Turko Arsimekov) подозревается в принадлежности к "ячейке чеченских и балканских террористов, действующих в Австрии", с которой был связан исполнитель нападения в Вене Куйтим Фейзулай. Издание не исключает, что группировка бывших бойцов "Исламского государства"*, вернувшихся в Европу с Ближнего Востока, могла быть связана и с недавней атакой в Ницце и убийством в Париже школьного учителя Самюэля Пати.В информации, переданной австрийскими спецслужбами в Италию, Арсимеков указывался как один из контактов "чеченской исламистской ячейки". След этой группировки появлялся в прошлом году, когда "австрийская полиция узнала о подготовке нападений в Вене на рождественские праздники", отмечает итальянская газета."Сотрудники миланского отдела по борьбе с терроризмом выяснили, что Арсимеков не только стабильно снабжал документами австрийскую ячейку, но и получает постоянный поток денег от террористической группы", - говорится в статье. Издание предполагает, что размер переводов в 300-400 евро может говорить о схеме по продаже и поставке оружия. В этой связи арестованный за подделку документов подозревается еще и в участии в организованной террористической деятельности.После задержания Арсимекова итальянские власти обратились по нему к российским спецслужбам с запросом, сообщает газета.Арсимеков, остающийся гражданином РФ, находился в Италии на основании обращения получении убежища. Отказ на него он оспаривал в иммиграционном управлении города Варезе, где и произошел арест.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

ближний восток

ницца

милан

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Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены В центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли. По данным МВД Австрии теракт был спланирован заранее. Один из нападавших был радикалом, «сочувствующим ИГ». Операция по задержанию террористов продолжается. 2020-11-13T14:22 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, исламское государство, ближний восток, ницца, милан, в мире