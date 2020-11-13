В Подмосковье восстановили работу теплотрассы после ЧП с детьми
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Подачу отопления и горячей воды запустили по основной сети в дома жителей подмосковного Дзержинска, где накануне произошла авария, из-за которой четырёх девочек обожгло паром, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минэнерго.
Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.
"Подача горячей воды и отопления на улице Томилинская в Дзержинском восстановлена по основной сети", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что после прорыва трубопровода в городе Дзержинском Московской области порядка 40 жилых домов, в которых проживают почти 5,5 тысячи человек, и три социально значимых объекта остались без отопления и горячей воды. Позднее в пресс-службе минэнерго региона уточнили, что тепло и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания.