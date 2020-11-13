https://ria.ru/20201113/teplotrassa-1584476411.html

В Подмосковье восстановили работу теплотрассы после ЧП с детьми

В Подмосковье восстановили работу теплотрассы после ЧП с детьми

Подачу отопления и горячей воды запустили по основной сети в дома жителей подмосковного Дзержинска, где накануне произошла авария, из-за которой четырёх девочек РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:05

2020-11-13T14:05

2020-11-13T14:05

россия

жкх

московская область (подмосковье)

дзержинский

происшествия

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Подачу отопления и горячей воды запустили по основной сети в дома жителей подмосковного Дзержинска, где накануне произошла авария, из-за которой четырёх девочек обожгло паром, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минэнерго.Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС сообщили, что четверых детей 10-12 лет доставили в ожоговый центр после прорыва трубы с горячей водой в подмосковном Дзержинском: дети переходили дорогу, когда кипяток разлился по улице. Дети госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным следствия, произошел прорыв теплотрассы у дома 14 по улице Томилинская, из-за чего образовалось паровое облако и сильные потоки горячей воды хлынули из колодцев. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что после прорыва трубопровода в городе Дзержинском Московской области порядка 40 жилых домов, в которых проживают почти 5,5 тысячи человек, и три социально значимых объекта остались без отопления и горячей воды. Позднее в пресс-службе минэнерго региона уточнили, что тепло и горячая вода поступали в дома по резервным источникам питания.

россия

московская область (подмосковье)

дзержинский

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия