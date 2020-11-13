Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/telegram-1584453815.html
Роскомнадзор создал Telegram-канал
Роскомнадзор создал Telegram-канал
Роскомнадзор, которые на протяжении двух лет блокировал работу мессенджера Telegram в России, создал в нем собственный канал, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:22
2020-11-13T12:22
telegram (приложение)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1400x0_80_0_0_94829aafe2845b806e8725480c8392ed.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор, которые на протяжении двух лет блокировал работу мессенджера Telegram в России, создал в нем собственный канал, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.Как указывается в канале, он был создан 13 октября. В нем ведомство публикует информацию о своей деятельности.Другими комментариями Роскомнадзора РИА Новости пока не располагает.Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений - так называемые ключи дешифрования. В июне 2020 года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство тогда отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
https://ria.ru/20200930/telegram-1578022951.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9763c67526804c52960924fce0814b3b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram (приложение), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, общество

Роскомнадзор создал Telegram-канал

12:22 13.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор, которые на протяжении двух лет блокировал работу мессенджера Telegram в России, создал в нем собственный канал, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.
"Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность", - говорится в сообщении.
Как указывается в канале, он был создан 13 октября. В нем ведомство публикует информацию о своей деятельности.
Другими комментариями Роскомнадзора РИА Новости пока не располагает.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений - так называемые ключи дешифрования. В июне 2020 года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство тогда отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 20:23
В Telegram появилась новая функция
 
Telegram (приложение)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Лента новостейМолния