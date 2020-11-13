https://ria.ru/20201113/telegram-1584453815.html
Роскомнадзор создал Telegram-канал
Роскомнадзор создал Telegram-канал
Роскомнадзор, которые на протяжении двух лет блокировал работу мессенджера Telegram в России, создал в нем собственный канал, сообщило ведомство в своем... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:22
2020-11-13T12:22
2020-11-13T12:22
telegram (приложение)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор, которые на протяжении двух лет блокировал работу мессенджера Telegram в России, создал в нем собственный канал, сообщило ведомство в своем аккаунте в Twitter.Как указывается в канале, он был создан 13 октября. В нем ведомство публикует информацию о своей деятельности.Другими комментариями Роскомнадзора РИА Новости пока не располагает.Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений - так называемые ключи дешифрования. В июне 2020 года Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой решил снять требования по ограничению доступа к Telegram. Ведомство тогда отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".
https://ria.ru/20200930/telegram-1578022951.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram (приложение), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, общество