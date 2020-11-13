https://ria.ru/20201113/tekhnika-1584563099.html

В Госдуме рекомендовали отложить предустановку российского ПО на технику

В Госдуме рекомендовали отложить предустановку российского ПО на технику

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T21:24

2020-11-13T21:24

2020-11-13T21:24

россия

госдума рф

технологии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны и компьютеры.Редакция первого чтения, которое прошло в мае прошлого года, содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Комитет по экономполитике в ходе подготовки документа ко второму чтении поддержал ряд дополнительных поправок к нему. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 17 ноября, если такое решение в понедельник примет совет нижней палаты парламента, сообщили РИА Новости в комитете.Одна из одобренных поправок переносит на три месяца - на 1 марта 2021 года - срок вступления в силу закона, обязывающего предустанавливать российское ПО на продаваемые в России "отдельные виды технически сложных товаров". Ранее пояснялось, что к таким товарам относятся смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".Поправка также допускает предустановку на такие товары вместо российского ПО того, что произведено в других странах – членах Евразийского экономического союза, то есть в Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО из РФ или других стран ЕАЭС с 1 июля 2021 года должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином. Для доступа к информации на сайтах в сети интернет потребителю должна обеспечиваться возможность использования предварительно установленной программы из перечня ПО, произведенного в России или других странах ЕАЭС.В ноябре 2019 года Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года депутатами был принят о переносе вступления этой обязанности до 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20200217/1564899224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564803144.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, технологии, общество