https://ria.ru/20201113/tekhnika-1584563099.html
В Госдуме рекомендовали отложить предустановку российского ПО на технику
В Госдуме рекомендовали отложить предустановку российского ПО на технику
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:24
2020-11-13T21:24
2020-11-13T21:24
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны и компьютеры.Редакция первого чтения, которое прошло в мае прошлого года, содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Комитет по экономполитике в ходе подготовки документа ко второму чтении поддержал ряд дополнительных поправок к нему. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 17 ноября, если такое решение в понедельник примет совет нижней палаты парламента, сообщили РИА Новости в комитете.Одна из одобренных поправок переносит на три месяца - на 1 марта 2021 года - срок вступления в силу закона, обязывающего предустанавливать российское ПО на продаваемые в России "отдельные виды технически сложных товаров". Ранее пояснялось, что к таким товарам относятся смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".Поправка также допускает предустановку на такие товары вместо российского ПО того, что произведено в других странах – членах Евразийского экономического союза, то есть в Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО из РФ или других стран ЕАЭС с 1 июля 2021 года должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином. Для доступа к информации на сайтах в сети интернет потребителю должна обеспечиваться возможность использования предварительно установленной программы из перечня ПО, произведенного в России или других странах ЕАЭС.В ноябре 2019 года Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года депутатами был принят о переносе вступления этой обязанности до 1 января 2021 года.
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россия, госдума рф, технологии, общество
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости.
Комитет Госдумы
по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России
смартфоны и компьютеры.
Редакция первого чтения, которое прошло в мае прошлого года, содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Комитет по экономполитике в ходе подготовки документа ко второму чтении поддержал ряд дополнительных поправок к нему. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 17 ноября, если такое решение в понедельник примет совет нижней палаты парламента, сообщили РИА Новости в комитете.
Одна из одобренных поправок переносит на три месяца - на 1 марта 2021 года - срок вступления в силу закона, обязывающего предустанавливать российское ПО на продаваемые в России "отдельные виды технически сложных товаров". Ранее пояснялось, что к таким товарам относятся смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Поправка также допускает предустановку на такие товары вместо российского ПО того, что произведено в других странах – членах Евразийского экономического союза
, то есть в Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.
Предварительно установленное ПО из РФ или других стран ЕАЭС с 1 июля 2021 года должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином. Для доступа к информации на сайтах в сети интернет потребителю должна обеспечиваться возможность использования предварительно установленной программы из перечня ПО, произведенного в России или других странах ЕАЭС.
В ноябре 2019 года Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года депутатами был принят о переносе вступления этой обязанности до 1 января 2021 года.