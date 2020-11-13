Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/tekhnika-1584563099.html
В Госдуме рекомендовали отложить предустановку российского ПО на технику
В Госдуме рекомендовали отложить предустановку российского ПО на технику
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T21:24
2020-11-13T21:24
россия
госдума рф
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:3218:1810_1400x0_80_0_0_335d32ab31dde7870f0bd5d63089cba8.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны и компьютеры.Редакция первого чтения, которое прошло в мае прошлого года, содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Комитет по экономполитике в ходе подготовки документа ко второму чтении поддержал ряд дополнительных поправок к нему. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 17 ноября, если такое решение в понедельник примет совет нижней палаты парламента, сообщили РИА Новости в комитете.Одна из одобренных поправок переносит на три месяца - на 1 марта 2021 года - срок вступления в силу закона, обязывающего предустанавливать российское ПО на продаваемые в России "отдельные виды технически сложных товаров". Ранее пояснялось, что к таким товарам относятся смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".Поправка также допускает предустановку на такие товары вместо российского ПО того, что произведено в других странах – членах Евразийского экономического союза, то есть в Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.Предварительно установленное ПО из РФ или других стран ЕАЭС с 1 июля 2021 года должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином. Для доступа к информации на сайтах в сети интернет потребителю должна обеспечиваться возможность использования предварительно установленной программы из перечня ПО, произведенного в России или других странах ЕАЭС.В ноябре 2019 года Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года депутатами был принят о переносе вступления этой обязанности до 1 января 2021 года.
https://ria.ru/20200217/1564899224.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564803144.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576952031_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ada2314fc024753407ce55a97f6b4b13.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, технологии, общество

В Госдуме рекомендовали отложить предустановку российского ПО на технику

21:24 13.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект который откладывает до 1 марта 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в России смартфоны и компьютеры.
Редакция первого чтения, которое прошло в мае прошлого года, содержала нормы, касающиеся признания недействительными деклараций о соответствии и сертификатов соответствия, что должно упростить изъятие опасной и незаконной продукции. Комитет по экономполитике в ходе подготовки документа ко второму чтении поддержал ряд дополнительных поправок к нему. На рассмотрение Госдумы законопроект может быть вынесен 17 ноября, если такое решение в понедельник примет совет нижней палаты парламента, сообщили РИА Новости в комитете.
Стенд компании Samsung - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля, 20:34
Samsung оценил требования по предустановке российского софта
Одна из одобренных поправок переносит на три месяца - на 1 марта 2021 года - срок вступления в силу закона, обязывающего предустанавливать российское ПО на продаваемые в России "отдельные виды технически сложных товаров". Ранее пояснялось, что к таким товарам относятся смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией "смарт-ТВ".
Поправка также допускает предустановку на такие товары вместо российского ПО того, что произведено в других странах – членах Евразийского экономического союза, то есть в Белоруссии, Казахстане, Армении или Киргизии. Порядок составления и ведения перечня таких программ, а также порядок их предустановки, как и российского ПО, будет определять правительство РФ.
Предварительно установленное ПО из РФ или других стран ЕАЭС с 1 июля 2021 года должно будет обеспечивать возможность использования без дополнительных настроек (по умолчанию) поисковой системы, также определяемой кабмином. Для доступа к информации на сайтах в сети интернет потребителю должна обеспечиваться возможность использования предварительно установленной программы из перечня ПО, произведенного в России или других странах ЕАЭС.
В ноябре 2019 года Госдума приняла закон, который запрещал с 1 июля 2020 года продавать в России отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством российского программного обеспечения. В конце марта текущего года депутатами был принят о переносе вступления этой обязанности до 1 января 2021 года.
Пожилая женщина с планшетом - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 20:33
ФАС обнародовала проект о предустановке отечественного ПО на смартфоны
 
РоссияГосдума РФТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
Лента новостейМолния