https://ria.ru/20201113/tachi-1584415333.html

Небензя прокомментировал дело бывшего президента Косово Тачи

Небензя прокомментировал дело бывшего президента Косово Тачи

Россия рассчитывает на справедливое разбирательство специального суда по преступлениям "Освободительной армии Косово" (ОАК), заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T09:27

2020-11-13T09:27

2020-11-13T11:36

освободительная армия косово

совет европы

нидерланды

оон

приштина

хашим тачи

василий небензя

косово

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает на справедливое разбирательство специального суда по преступлениям "Освободительной армии Косово" (ОАК), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.Ранее Специальный международный суд в Гааге утвердил в отношении экс-президента Косово Хашима Тачи обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов. Затем Тачи подал в отставку. Позже он был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Вместе с Тачи перед судом оказались и его соратники по ОАК, экс-спикеры парламента Косово Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший полевой командир и депутат Реджеп Селими."Мы рассчитываем на то, что спецсуд по преступлениям ОАК проведет справедливое разбирательство и каждой сестре будет роздано по серьге. Потому что мы давным-давно говорим про бывших деятелей ОАК", - подчеркнул он.Согласно обвинению, Тачи, Весели, Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи несут личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие. В их домах в Приштине Специальная прокуратура международного суда (SPO) провела обыски при поддержке миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и косовской полиции.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tachi-1583804412.html

https://ria.ru/20201105/otstavka-1583235616.html

нидерланды

приштина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

освободительная армия косово, совет европы, нидерланды, оон, приштина, хашим тачи, василий небензя, косово, в мире