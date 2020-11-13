Небензя прокомментировал дело бывшего президента Косово Тачи
09:27 13.11.2020 (обновлено: 11:36 13.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент самопровозглашенного Косово Хашим Тачи на Мюнхенской конференции по безопасности
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Россия рассчитывает на справедливое разбирательство специального суда по преступлениям "Освободительной армии Косово" (ОАК), заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее Специальный международный суд в Гааге утвердил в отношении экс-президента Косово Хашима Тачи обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов. Затем Тачи подал в отставку. Позже он был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Вместе с Тачи перед судом оказались и его соратники по ОАК, экс-спикеры парламента Косово Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший полевой командир и депутат Реджеп Селими.
"Это спецсуд. Он независим ни от кого формально. Россия рассчитывает на справедливое разбирательство прежде всего", - сказал Небензя.
"Мы рассчитываем на то, что спецсуд по преступлениям ОАК проведет справедливое разбирательство и каждой сестре будет роздано по серьге. Потому что мы давным-давно говорим про бывших деятелей ОАК", - подчеркнул он.
Согласно обвинению, Тачи, Весели, Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи несут личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие. В их домах в Приштине Специальная прокуратура международного суда (SPO) провела обыски при поддержке миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и косовской полиции.
В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской "Освободительной армии Косово" были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.
В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.
5 ноября, 18:07Биография Хашима Тачи