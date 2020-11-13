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Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом
Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:57
2020-11-13T20:57
2020-11-13T20:57
николай лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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николай лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста.
"Ни один мой сын после меня не будет президентом. Ни один", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал телеканал "Россия 1".
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.