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Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом
Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:57
2020-11-13T20:57
николай лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
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николай лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом

20:57 13.11.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста.

"Ни один мой сын после меня не будет президентом. Ни один", - заявил Лукашенко в интервью российским и зарубежным СМИ, отрывок из которого показал телеканал "Россия 1".

Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
 
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