https://ria.ru/20201113/synovya-1584559991.html

Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом

Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:57

2020-11-13T20:57

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николай лукашенко

александр лукашенко

белоруссия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что ни один его сын не придет к власти в республике после его ухода с главного государственного поста.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

белоруссия

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николай лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, в мире