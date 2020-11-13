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Девушка вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы
Девушка вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы
В Дании невеста со смертельной опухолью мозга вышла замуж за своего возлюбленного и умерла через пятнадцать минут после свадьбы. Об этом изданию Metro рассказал РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T06:08
2020-11-13T06:08
дания
лондон
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Дании невеста со смертельной опухолью мозга вышла замуж за своего возлюбленного и умерла через пятнадцать минут после свадьбы. Об этом изданию Metro рассказал сам вдовец.Сообщается, что 41-летней Лу Тулин Симонсен диагностировали заболевание еще два года назад. На тот момент она уже десять лет состояла в отношениях с 49-летним жителем Лондона Шаффом Прабатани, и все эти годы мечтала о свадьбе.У женщины постепенно ухудшалось зрение, она страдала от головной боли. Медики сообщили, что ей осталось жить не больше двух лет. В итоге возлюбленный решил исполнить главное желание смертельно больной и позвал ее замуж.В августе прошлого года пара сыграла свадьбу, однако через пятнадцать минут после окончания церемонии невеста умерла. Вскоре вдовец создал недалеко от дома небольшую уличную библиотеку и назвал ее в честь покойной супруги.Подчеркивается, что до смертельного заболевания у возлюбленной мужчина категорически отказывался вступать в брак, так как считал это простой формальностью.
https://ria.ru/20201111/lodka-1584029760.html
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дания, лондон, в мире

Девушка вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы

06:08 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНевеста
Невеста - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Дании невеста со смертельной опухолью мозга вышла замуж за своего возлюбленного и умерла через пятнадцать минут после свадьбы. Об этом изданию Metro рассказал сам вдовец.
Сообщается, что 41-летней Лу Тулин Симонсен диагностировали заболевание еще два года назад. На тот момент она уже десять лет состояла в отношениях с 49-летним жителем Лондона Шаффом Прабатани, и все эти годы мечтала о свадьбе.
У женщины постепенно ухудшалось зрение, она страдала от головной боли. Медики сообщили, что ей осталось жить не больше двух лет. В итоге возлюбленный решил исполнить главное желание смертельно больной и позвал ее замуж.
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В августе прошлого года пара сыграла свадьбу, однако через пятнадцать минут после окончания церемонии невеста умерла. Вскоре вдовец создал недалеко от дома небольшую уличную библиотеку и назвал ее в честь покойной супруги.

"Лу всегда говорила, что чтение переносит ее в другой мир — даже когда она была в самом тяжелом состоянии", — заявил он.

Подчеркивается, что до смертельного заболевания у возлюбленной мужчина категорически отказывался вступать в брак, так как считал это простой формальностью.
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