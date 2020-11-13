https://ria.ru/20201113/svadba-1584403491.html

Девушка вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы

Девушка вышла замуж и умерла через 15 минут после свадьбы

В Дании невеста со смертельной опухолью мозга вышла замуж за своего возлюбленного и умерла через пятнадцать минут после свадьбы. Об этом изданию Metro рассказал РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:08

2020-11-13T06:08

2020-11-13T06:08

дания

лондон

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. В Дании невеста со смертельной опухолью мозга вышла замуж за своего возлюбленного и умерла через пятнадцать минут после свадьбы. Об этом изданию Metro рассказал сам вдовец.Сообщается, что 41-летней Лу Тулин Симонсен диагностировали заболевание еще два года назад. На тот момент она уже десять лет состояла в отношениях с 49-летним жителем Лондона Шаффом Прабатани, и все эти годы мечтала о свадьбе.У женщины постепенно ухудшалось зрение, она страдала от головной боли. Медики сообщили, что ей осталось жить не больше двух лет. В итоге возлюбленный решил исполнить главное желание смертельно больной и позвал ее замуж.В августе прошлого года пара сыграла свадьбу, однако через пятнадцать минут после окончания церемонии невеста умерла. Вскоре вдовец создал недалеко от дома небольшую уличную библиотеку и назвал ее в честь покойной супруги.Подчеркивается, что до смертельного заболевания у возлюбленной мужчина категорически отказывался вступать в брак, так как считал это простой формальностью.

https://ria.ru/20201111/lodka-1584029760.html

https://ria.ru/20201005/plate-1578286129.html

дания

лондон

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дания, лондон, в мире