https://ria.ru/20201113/sutki-1584552841.html

Число заболевших COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 40 тысяч

Число заболевших COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 40 тысяч

Очередной рекорд по количеству заразившихся COVID-19 побит в Италии, число случаев за сутки превысило 40 тысяч, следует из сводки министерства здравоохранения... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T19:51

2020-11-13T19:51

2020-11-13T19:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

кампания (италия)

калабрия

италия

в мире

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РИМ, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Очередной рекорд по количеству заразившихся COVID-19 побит в Италии, число случаев за сутки превысило 40 тысяч, следует из сводки министерства здравоохранения страны.За сутки коронавирусом заразились 40 902 человека. Накануне было зарегистрировано 37,9 тысячи новых случаев.Согласно обнародованным в пятницу данным минздрава, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 1 миллион 107 тысяч подтвержденных случаев COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 550, общее число скончавшихся достигло 44 139. Накануне умерших было 636.Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 11 480 и достигло 399 238.Статистика обнародована в ожидании официального объявления о включении еще двух регионов в так называемую "красную" зону, где действуют наиболее жесткие карантинные ограничения. Как ожидается, с воскресенья к северным Пьемонту, Ломбардии, Валле-д'Аосте и южной Калабрии присоединятся Кампания и Тоскана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

кампания (италия)

калабрия

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кампания (италия), калабрия, италия, в мире