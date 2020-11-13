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Число заболевших COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 40 тысяч
Число заболевших COVID-19 в Италии за сутки впервые превысило 40 тысяч
Очередной рекорд по количеству заразившихся COVID-19 побит в Италии, число случаев за сутки превысило 40 тысяч, следует из сводки министерства здравоохранения... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:51
2020-11-13T19:51
2020-11-13T19:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кампания (италия)
калабрия
италия
в мире
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РИМ, 13 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Очередной рекорд по количеству заразившихся COVID-19 побит в Италии, число случаев за сутки превысило 40 тысяч, следует из сводки министерства здравоохранения страны.За сутки коронавирусом заразились 40 902 человека. Накануне было зарегистрировано 37,9 тысячи новых случаев.Согласно обнародованным в пятницу данным минздрава, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 1 миллион 107 тысяч подтвержденных случаев COVID-19.Жертв инфекции по стране стало больше на 550, общее число скончавшихся достигло 44 139. Накануне умерших было 636.Число выздоровевших от коронавируса увеличилось на 11 480 и достигло 399 238.Статистика обнародована в ожидании официального объявления о включении еще двух регионов в так называемую "красную" зону, где действуют наиболее жесткие карантинные ограничения. Как ожидается, с воскресенья к северным Пьемонту, Ломбардии, Валле-д'Аосте и южной Калабрии присоединятся Кампания и Тоскана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, кампания (италия), калабрия, италия, в мире