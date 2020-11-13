https://ria.ru/20201113/sud-1584487784.html

Родственник погибшего в катастрофе MH17 напал на адвоката в суде

Родственник погибшего в катастрофе MH17 напал на адвоката в суде

Адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая на суде по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году обвиняемого россиянина Олега Пулатова, РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:54

2020-11-13T14:54

2020-11-13T14:54

mh17. расследование

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

москва

курск

нидерланды

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Адвокат Сабине тен Дуссхате, защищающая на суде по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году обвиняемого россиянина Олега Пулатова, подверглась агрессии со стороны родственника жертвы авиакатастрофы во время перерыва в ходе судебных слушаний в пятницу, об этом сообщил ее коллега, адвокат Баудевейн ван Эйк.В пятницу в особо охраняемом комплексе Схипхол продолжились слушания по делу об авиакатастрофе. После первого перерыва один из адвокатов - Сабине тен Дуссхате – не вернулась в зал суда."Я хочу объяснить, почему госпожа Тен Дуссхате сейчас не в зале. Я хочу обратиться к прокурору и указать на излишне эмоциональный тон его выступления. Это привело к тому, что в туалете к ней подошел один из родственников, который был очень агрессивно настроен. Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Поэтому она сейчас не с нами… Хочу обратить внимание, что излишне обидный тон, который был использован прокурором, привел к такой ситуации", - сказал адвокат, попросив прокурора прекратить выступление в подобном тоне.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201113/mh17-1584485845.html

https://ria.ru/20201113/mh17-1584454659.html

https://ria.ru/20201112/rassledovanie-1584378224.html

москва

курск

нидерланды

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире