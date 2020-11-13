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Нижегородским агропредприятиям направили 3,7 млрд руб субсидий
Нижегородским агропредприятиям направили 3,7 млрд руб субсидий
Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2020 года направлено 3,7 миллиарда рублей субсидий, в том числе 2,7 миллиарда рублей –... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:48
2020-11-13T16:48
2020-11-13T16:48
нижегородская область
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глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2020 года направлено 3,7 миллиарда рублей субсидий, в том числе 2,7 миллиарда рублей – из средств областного бюджета, сообщил губернатор Глеб Никитин.Средства господдержки предназначены для развития растениеводства, животноводства, фермерства, приобретения сельхозтехники, поддержки кадров и других направлений.Губернатор отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году, все меры государственной поддержки для предприятий агропрома были сохранены. "Мы не только не снизили финансирование отрасли, но и по отдельным направлениям увеличили размер субсидий", - подчеркнул Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в текущем году особое внимание уделяется поддержке инвестиционной деятельности сельхозпредприятий. В частности, увеличены ставки субсидий на строительство животноводческих объектов, расширился перечень субсидируемой техники, предусмотрены повышенные ставки субсидий за приобретенную технику для предприятий, осуществляющих ввод в оборот ранее неиспользованных сельскохозяйственных угодий.
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россия, глеб никитин, нижегородская область, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости.
Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области
с начала 2020 года направлено 3,7 миллиарда рублей субсидий, в том числе 2,7 миллиарда рублей – из средств областного бюджета, сообщил губернатор Глеб Никитин
.
Средства господдержки предназначены для развития растениеводства, животноводства, фермерства, приобретения сельхозтехники, поддержки кадров и других направлений.
"Еще 700 миллионов рублей субсидий сельхозпроизводители получат до конца текущего года. Общий объем субсидий в 2020 году составит 4,4 миллиарда рублей", - цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Никитина.
Губернатор отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году, все меры государственной поддержки для предприятий агропрома были сохранены. "Мы не только не снизили финансирование отрасли, но и по отдельным направлениям увеличили размер субсидий", - подчеркнул Никитин.
Губернатор Нижегородской области отметил, что в текущем году особое внимание уделяется поддержке инвестиционной деятельности сельхозпредприятий. В частности, увеличены ставки субсидий на строительство животноводческих объектов, расширился перечень субсидируемой техники, предусмотрены повышенные ставки субсидий за приобретенную технику для предприятий, осуществляющих ввод в оборот ранее неиспользованных сельскохозяйственных угодий.
"Агропромышленный комплекс в этом году продемонстрировал уверенный рост по всем направлениям. Важно сохранить эту тенденцию, поэтому мы продолжим наращивать поддержку отрасли, в том числе за счет привлечения федеральных средств. В 2021 году только из федерального бюджета на поддержку сельского хозяйства ожидаем поступления субсидий в размере 1,5 миллиарда рублей, что на 3% больше уровня 2020-го", - сказал Никитин.