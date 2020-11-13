https://ria.ru/20201113/subsidii-1584514968.html

Нижегородским агропредприятиям направили 3,7 млрд руб субсидий

Нижегородским агропредприятиям направили 3,7 млрд руб субсидий

Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2020 года направлено 3,7 миллиарда рублей субсидий, в том числе 2,7 миллиарда рублей –... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:48

2020-11-13T16:48

2020-11-13T16:48

нижегородская область

россия

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Предприятиям агропромышленного комплекса Нижегородской области с начала 2020 года направлено 3,7 миллиарда рублей субсидий, в том числе 2,7 миллиарда рублей – из средств областного бюджета, сообщил губернатор Глеб Никитин.Средства господдержки предназначены для развития растениеводства, животноводства, фермерства, приобретения сельхозтехники, поддержки кадров и других направлений.Губернатор отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в этом году, все меры государственной поддержки для предприятий агропрома были сохранены. "Мы не только не снизили финансирование отрасли, но и по отдельным направлениям увеличили размер субсидий", - подчеркнул Никитин.Губернатор Нижегородской области отметил, что в текущем году особое внимание уделяется поддержке инвестиционной деятельности сельхозпредприятий. В частности, увеличены ставки субсидий на строительство животноводческих объектов, расширился перечень субсидируемой техники, предусмотрены повышенные ставки субсидий за приобретенную технику для предприятий, осуществляющих ввод в оборот ранее неиспользованных сельскохозяйственных угодий.

https://ria.ru/20201112/gazosnabzhenie-1584245028.html

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россия, глеб никитин, нижегородская область, экономика