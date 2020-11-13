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https://ria.ru/20201113/su-35s-1584404123.html
Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С
Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С
Министерство обороны опубликовало на YouTube видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T06:14
2020-11-13T12:25
новое оружие россии
россия
западный военный округ (зво)
су-35с
министерство обороны рф (минобороны рф)
авиация
оружие
безопасность
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В Сеть попало видео воздушного боя истребителей Су-35С
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на YouTube видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.Маневры проходили в небе над Карелией, в них участвовали летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Экипажи самолетов отработали перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, уход из-под атаки авиации условного противника, а также взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.
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россия, западный военный округ (зво), су-35с, министерство обороны рф (минобороны рф), авиация, оружие, безопасность

Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С

06:14 13.11.2020 (обновлено: 12:25 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на YouTube видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.
Маневры проходили в небе над Карелией, в них участвовали летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
Экипажи самолетов отработали перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, уход из-под атаки авиации условного противника, а также взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями.
Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.
Истребитель F-22 командования воздушно-космической обороны США и российский бомбардировщик Ту-95 в небе у берегов Аляски - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
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Новое оружие РоссииРоссияЗападный военный округ (ЗВО)Су-35СМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)АвиацияОружиеБезопасность
 
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