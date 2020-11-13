https://ria.ru/20201113/su-35s-1584404123.html

Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С

Минобороны показало видео воздушного боя истребителей Су-35С

Министерство обороны опубликовало на YouTube видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T06:14

2020-11-13T06:14

2020-11-13T12:25

новое оружие россии

россия

западный военный округ (зво)

су-35с

министерство обороны рф (минобороны рф)

авиация

оружие

безопасность

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В Сеть попало видео воздушного боя истребителей Су-35С

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало на YouTube видео высокоманевренного воздушного боя на истребителях Су-35С.Маневры проходили в небе над Карелией, в них участвовали летчики истребительного авиаполка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа. Экипажи самолетов отработали перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, уход из-под атаки авиации условного противника, а также взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Маневры проводили на больших, малых и предельно малых высотах.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/tu-1580629656.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, западный военный округ (зво), су-35с, министерство обороны рф (минобороны рф), авиация, оружие, безопасность