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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/studenty-1584524143.html
Лукашенко допустил восстановление отчисленных из-за протестов студентов
Лукашенко допустил восстановление отчисленных из-за протестов студентов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил выработать в республике механизм для рассмотрения заявлений студентов, отчисленных из-за акций... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:25
2020-11-13T19:33
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил выработать в республике механизм для рассмотрения заявлений студентов, отчисленных из-за акций протеста и которые хотят вернуться на учебу.Как пояснил глава государства, по вузам будут сформированы специальные комиссии, в которые войдут представители учебных заведений, молодежные студенческие комитеты, органы самоуправления, а также "уполномоченные и ответственные" по вузам."Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления, на них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут – осознал, виноват… Поэтому возможны разные методы, нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Но при этом надо помнить: закон есть закон. Суров закон, но он закон", - сказал Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201113/studenty-1584514132.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко допустил восстановление отчисленных из-за протестов студентов

17:25 13.11.2020 (обновлено: 19:33 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники студенческой акции протеста в Минске
Участники студенческой акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил выработать в республике механизм для рассмотрения заявлений студентов, отчисленных из-за акций протеста и которые хотят вернуться на учебу.

"Я поручил соответствующим должностным лицам, парламентариям, депутатам выработать механизм… Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных (после акций протеста – ред.). У меня есть практика – "под гарантии". И мы очень многое делали, и этих протестунов (протестующих – ред.) выпускали под гарантию. И даже… вот сейчас внесли в парламенте законопроект по моему настоянию, …о помиловании под залог, под гарантии, под обязательства", - заявил Лукашенко, общаясь в пятницу с журналистами. Соответствующее видео разместил Telegram-канал "Пул первого".

Как пояснил глава государства, по вузам будут сформированы специальные комиссии, в которые войдут представители учебных заведений, молодежные студенческие комитеты, органы самоуправления, а также "уполномоченные и ответственные" по вузам.
"Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления, на них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут – осознал, виноват… Поэтому возможны разные методы, нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Но при этом надо помнить: закон есть закон. Суров закон, но он закон", - сказал Лукашенко.
Студенты Минского государственного лингвистического университета принимают участие в акции протеста - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
16:46Протесты в Белоруссии
В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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