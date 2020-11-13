https://ria.ru/20201113/studenty-1584524143.html

Лукашенко допустил восстановление отчисленных из-за протестов студентов

Лукашенко допустил восстановление отчисленных из-за протестов студентов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил выработать в республике механизм для рассмотрения заявлений студентов, отчисленных из-за акций... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:25

2020-11-13T17:25

2020-11-13T19:33

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 13 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поручил выработать в республике механизм для рассмотрения заявлений студентов, отчисленных из-за акций протеста и которые хотят вернуться на учебу.Как пояснил глава государства, по вузам будут сформированы специальные комиссии, в которые войдут представители учебных заведений, молодежные студенческие комитеты, органы самоуправления, а также "уполномоченные и ответственные" по вузам."Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления, на них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут – осознал, виноват… Поэтому возможны разные методы, нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и чтобы мы смогли договориться. Но при этом надо помнить: закон есть закон. Суров закон, но он закон", - сказал Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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александр лукашенко, белоруссия, в мире