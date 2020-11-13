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В Ставропольском крае студентов переведут на удаленку
В Ставропольском крае студентов переведут на удаленку
Высшие образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в Ставропольском крае переходят на дистанционное... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:55
2020-11-13T16:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир владимиров
здоровье - общество
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Высшие образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в Ставропольском крае переходят на дистанционное обучение до 6 декабря из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Владимир Владимиров.По его словам, пока этот период определён до 6 декабря включительно, далее решение будет приниматься в зависимости от эпидобстановки.За минувшие сутки на Ставрополье выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 5 человек. За все время пандемии заразились 23952 человека, выздоровели 19247, скончался 471 пациент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир владимиров, здоровье - общество, ставропольский край

В Ставропольском крае студентов переведут на удаленку

16:55 13.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Высшие образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в Ставропольском крае переходят на дистанционное обучение до 6 декабря из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"Мы продолжаем принимать меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В том числе в молодёжной среде. Тем не менее мы видим, что обстановка пока не улучшается... По согласованию с Роспотребнадзором удалённое обучение также вводится в краевых вузах, в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья. Соответствующее постановление мною уже подписано", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, пока этот период определён до 6 декабря включительно, далее решение будет приниматься в зависимости от эпидобстановки.

"Что касается работы школ края. Осенние каникулы подходят к концу, 16 ноября школьники вернутся в классы. Обучение в школах продолжится в традиционном очном формате. С соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований", - отметил глава Ставрополья.

За минувшие сутки на Ставрополье выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 5 человек. За все время пандемии заразились 23952 человека, выздоровели 19247, скончался 471 пациент.
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