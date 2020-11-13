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В Ставропольском крае студентов переведут на удаленку

В Ставропольском крае студентов переведут на удаленку

Высшие образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в Ставропольском крае переходят на дистанционное... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:55

2020-11-13T16:55

2020-11-13T16:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир владимиров

здоровье - общество

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Высшие образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в Ставропольском крае переходят на дистанционное обучение до 6 декабря из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Владимир Владимиров.По его словам, пока этот период определён до 6 декабря включительно, далее решение будет приниматься в зависимости от эпидобстановки.За минувшие сутки на Ставрополье выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 5 человек. За все время пандемии заразились 23952 человека, выздоровели 19247, скончался 471 пациент.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир владимиров, здоровье - общество, ставропольский край