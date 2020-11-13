В Ставропольском крае студентов переведут на удаленку
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
ПЯТИГОРСК, 13 ноя - РИА Новости. Высшие образовательные учреждения и учреждения среднего профессионального и дополнительного образования в Ставропольском крае переходят на дистанционное обучение до 6 декабря из-за пандемии коронавируса, сообщил губернатор Владимир Владимиров.
"Мы продолжаем принимать меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В том числе в молодёжной среде. Тем не менее мы видим, что обстановка пока не улучшается... По согласованию с Роспотребнадзором удалённое обучение также вводится в краевых вузах, в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования Ставрополья. Соответствующее постановление мною уже подписано", - написал Владимиров в Instagram.
По его словам, пока этот период определён до 6 декабря включительно, далее решение будет приниматься в зависимости от эпидобстановки.
"Что касается работы школ края. Осенние каникулы подходят к концу, 16 ноября школьники вернутся в классы. Обучение в школах продолжится в традиционном очном формате. С соблюдением всех мер безопасности и санитарных требований", - отметил глава Ставрополья.
За минувшие сутки на Ставрополье выявлено 215 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 5 человек. За все время пандемии заразились 23952 человека, выздоровели 19247, скончался 471 пациент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.