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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/studenty-1584514132.html
В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов
В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:46
2020-11-13T18:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях.Фрагмент выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к президентской пресс-службе.Лукашенко рассказал, что из-за отчислений студентов поступает большое количество писем. В частности, одно из них пришло, по его словам, от семьи известных и "преданнейших" людей, которые попросили восстановить в медицинском вузе дочь."Передайте президенту, мы всегда были за него, голосовали и сейчас голосуем, и воевать, и бороться будем. &lt;...&gt; Но так случилось: дочке, как мы ни пытались ее перевоспитывать, забили голову, так случилось, отчислили. Пожалуйста, верните, если это возможно, в университет", — процитировал президент поступившее письмо. Лукашенко добавил, что поручил создать в республике механизм для рассмотрения заявлений отчисленных студентов, которые хотят вернуться к учебе. Он добавил, что в вузах появятся специальные комиссии с участием педагогов, представителей студенческих комитетов и органов власти. "Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления", — заключил президент. Белорусские студенты активно участвуют в протестах, которые начались после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд, по официальным данным ЦИК, победил Лукашенко. СМИ писали, что из вузов отчислили ряд активистов, а также уволили некоторых преподавателей, поддержавших студентов.
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583527352.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов

16:46 13.11.2020 (обновлено: 18:16 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтуденты Минского государственного лингвистического университета принимают участие в акции протеста
Студенты Минского государственного лингвистического университета принимают участие в акции протеста - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях.
"Ну выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
Александр Лукашенко
Фрагмент выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к президентской пресс-службе.
Лукашенко рассказал, что из-за отчислений студентов поступает большое количество писем. В частности, одно из них пришло, по его словам, от семьи известных и "преданнейших" людей, которые попросили восстановить в медицинском вузе дочь.
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"Передайте президенту, мы всегда были за него, голосовали и сейчас голосуем, и воевать, и бороться будем. <...> Но так случилось: дочке, как мы ни пытались ее перевоспитывать, забили голову, так случилось, отчислили. Пожалуйста, верните, если это возможно, в университет", — процитировал президент поступившее письмо.
Лукашенко добавил, что поручил создать в республике механизм для рассмотрения заявлений отчисленных студентов, которые хотят вернуться к учебе. Он добавил, что в вузах появятся специальные комиссии с участием педагогов, представителей студенческих комитетов и органов власти.
"Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления", — заключил президент.
Белорусские студенты активно участвуют в протестах, которые начались после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд, по официальным данным ЦИК, победил Лукашенко. СМИ писали, что из вузов отчислили ряд активистов, а также уволили некоторых преподавателей, поддержавших студентов.
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