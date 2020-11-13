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В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов
В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:46
2020-11-13T16:46
2020-11-13T18:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях.Фрагмент выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к президентской пресс-службе.Лукашенко рассказал, что из-за отчислений студентов поступает большое количество писем. В частности, одно из них пришло, по его словам, от семьи известных и "преданнейших" людей, которые попросили восстановить в медицинском вузе дочь."Передайте президенту, мы всегда были за него, голосовали и сейчас голосуем, и воевать, и бороться будем. <...> Но так случилось: дочке, как мы ни пытались ее перевоспитывать, забили голову, так случилось, отчислили. Пожалуйста, верните, если это возможно, в университет", — процитировал президент поступившее письмо. Лукашенко добавил, что поручил создать в республике механизм для рассмотрения заявлений отчисленных студентов, которые хотят вернуться к учебе. Он добавил, что в вузах появятся специальные комиссии с участием педагогов, представителей студенческих комитетов и органов власти. "Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления", — заключил президент. Белорусские студенты активно участвуют в протестах, которые начались после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд, по официальным данным ЦИК, победил Лукашенко. СМИ писали, что из вузов отчислили ряд активистов, а также уволили некоторых преподавателей, поддержавших студентов.
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583527352.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 13 ноя — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях.
"Ну выкинули мы этих 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, некоторые вообще очень способные люди".
Фрагмент выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого
", близкий к президентской пресс-службе.
Лукашенко рассказал, что из-за отчислений студентов поступает большое количество писем. В частности, одно из них пришло, по его словам, от семьи известных и "преданнейших" людей, которые попросили восстановить в медицинском вузе дочь.
"Передайте президенту, мы всегда были за него, голосовали и сейчас голосуем, и воевать, и бороться будем. <...> Но так случилось: дочке, как мы ни пытались ее перевоспитывать, забили голову, так случилось, отчислили. Пожалуйста, верните, если это возможно, в университет", — процитировал президент поступившее письмо.
Лукашенко добавил, что поручил создать в республике механизм для рассмотрения заявлений отчисленных студентов, которые хотят вернуться к учебе. Он добавил, что в вузах появятся специальные комиссии с участием педагогов, представителей студенческих комитетов и органов власти.
"Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления", — заключил президент.
Белорусские студенты активно участвуют в протестах, которые начались после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд, по официальным данным ЦИК, победил Лукашенко. СМИ писали, что из вузов отчислили ряд активистов, а также уволили некоторых преподавателей, поддержавших студентов.