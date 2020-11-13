https://ria.ru/20201113/studenty-1584514132.html

В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов

В Белоруссии отчислили 300 студентов из-за протестов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:46

2020-11-13T16:46

2020-11-13T18:16

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577210191_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_905987fabaad64f03918f1fd479c1c41.jpg

МИНСК, 13 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, сколько студентов отчислили из вузов республики за участие в протестных акциях.Фрагмент выступления белорусского лидера опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к президентской пресс-службе.Лукашенко рассказал, что из-за отчислений студентов поступает большое количество писем. В частности, одно из них пришло, по его словам, от семьи известных и "преданнейших" людей, которые попросили восстановить в медицинском вузе дочь."Передайте президенту, мы всегда были за него, голосовали и сейчас голосуем, и воевать, и бороться будем. <...> Но так случилось: дочке, как мы ни пытались ее перевоспитывать, забили голову, так случилось, отчислили. Пожалуйста, верните, если это возможно, в университет", — процитировал президент поступившее письмо. Лукашенко добавил, что поручил создать в республике механизм для рассмотрения заявлений отчисленных студентов, которые хотят вернуться к учебе. Он добавил, что в вузах появятся специальные комиссии с участием педагогов, представителей студенческих комитетов и органов власти. "Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления", — заключил президент. Белорусские студенты активно участвуют в протестах, которые начались после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз подряд, по официальным данным ЦИК, победил Лукашенко. СМИ писали, что из вузов отчислили ряд активистов, а также уволили некоторых преподавателей, поддержавших студентов.

https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583527352.html

https://ria.ru/20201020/protesty-1580626709.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире