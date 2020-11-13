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Дроны и роботы помогут вологодским студентам освоить профессию строителя
Дроны и роботы помогут вологодским студентам освоить профессию строителя
Учащиеся Вологодского строительного колледжа будут получать профессиональное образование на новейшем оборудовании — после модернизации в учебном заведении... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:00
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хорошие новости
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вологодская область
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Учащиеся Вологодского строительного колледжа будут получать профессиональное образование на новейшем оборудовании — после модернизации в учебном заведении открылись современные высокотехнологичные мастерские, сообщила пресс-служба региональной администрации.Сейчас в колледже полностью переоборудовано пять мастерских, в том числе по сантехнике и отоплению, малярным и декоративным работам, геодезии, технологии информационного моделирования, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. В будущем так же планируется обновить мастерские по кирпичной кладке и столярному делу."Лаборатория, в которой ведутся занятия, стала совершенной, закуплены электронный тахеометр, роботизированная техника, беспилотные летательные аппараты и широкоформатный принтер. Мы распечатываем карты, планы территорий и детально их изучаем. Также мы сможем воспользоваться специализированными компьютерными программами по землеустройству, которые установлены в ноутбуках", — рассказала преподаватель геодезии и картографии Наталья Алферьева.Как сообщили в правительстве Вологодской области, учебные пространства были оборудованы в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", объем вложений составил более 48 миллионов рублей. Также был капитально отремонтирован учебный корпус колледжа, где появятся площадки для образовательной работы по программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования взрослых, профориентации школьников и молодежи."Новое оборудование и технологии открывают перед нами новые возможности, они послужат стартом для победы в различных конкурсах. Так, в этом году на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" примем участие в организации соревнований по шести компетенциям. У наших ребят есть все шансы на победу", — отметила директор Вологодского строительного колледжа Татьяна Габриэлян.Как подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, до 2024 года во многих колледжах и техникумах региона будут созданы 50 суперсовременных мастерских по всем отраслям экономики.
https://ria.ru/20201107/tekhnologii-1583409665.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
хорошие новости, вологодская область

Дроны и роботы помогут вологодским студентам освоить профессию строителя

08:00 13.11.2020 (обновлено: 10:40 13.11.2020)
 
© Официальный портал правительства Вологодской областиУчащиеся Вологодского строительного колледжа
Учащиеся Вологодского строительного колледжа - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Официальный портал правительства Вологодской области
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Учащиеся Вологодского строительного колледжа будут получать профессиональное образование на новейшем оборудовании — после модернизации в учебном заведении открылись современные высокотехнологичные мастерские, сообщила пресс-служба региональной администрации.
Сейчас в колледже полностью переоборудовано пять мастерских, в том числе по сантехнике и отоплению, малярным и декоративным работам, геодезии, технологии информационного моделирования, эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома. В будущем так же планируется обновить мастерские по кирпичной кладке и столярному делу.
"Лаборатория, в которой ведутся занятия, стала совершенной, закуплены электронный тахеометр, роботизированная техника, беспилотные летательные аппараты и широкоформатный принтер. Мы распечатываем карты, планы территорий и детально их изучаем. Также мы сможем воспользоваться специализированными компьютерными программами по землеустройству, которые установлены в ноутбуках", — рассказала преподаватель геодезии и картографии Наталья Алферьева.
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Как сообщили в правительстве Вологодской области, учебные пространства были оборудованы в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование", объем вложений составил более 48 миллионов рублей. Также был капитально отремонтирован учебный корпус колледжа, где появятся площадки для образовательной работы по программам среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования взрослых, профориентации школьников и молодежи.
"Новое оборудование и технологии открывают перед нами новые возможности, они послужат стартом для победы в различных конкурсах. Так, в этом году на региональном чемпионате "Молодые профессионалы" примем участие в организации соревнований по шести компетенциям. У наших ребят есть все шансы на победу", — отметила директор Вологодского строительного колледжа Татьяна Габриэлян.
Как подчеркнул губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, до 2024 года во многих колледжах и техникумах региона будут созданы 50 суперсовременных мастерских по всем отраслям экономики.
 
Хорошие новостиХорошие новостиВологодская область
 
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