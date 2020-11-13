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Чиновников в сфере образования хотят обязать иметь педагогический стаж
Чиновников в сфере образования хотят обязать иметь педагогический стаж
2020-11-13T13:04
2020-11-13T13:04
николай стариков
татьяна голикова
захар прилепин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Партия "За правду" предложила обязать чиновников в сфере образования иметь педагогический стаж, соответствующее обращение руководство партии направило вице-премьеру Татьяне Голиковой.Письмо подписано председателем партии Захаром Прилепиным, первым зампредом Александром Казаковым и советником председателя Николаем Стариковым. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается вносить непосредственно в документ "Квалификационные требования к кандидатам на замещение должностей государственной гражданской службы". По мнению авторов, следует изменить формулировку "стаж по специальности, направлению подготовки" на "стаж работы в педагогическом учреждении", для старшей и ведущей категорий госслужащих допускать к конкурсу кандидатов с обязательным педагогическим стажем не менее двух лет, а для главной и высшей категорий госслужащих допускать к конкурсу кандидатов с педагогической категорией не ниже первой на момент прохождения конкурсных процедур отбора.Причиной обращения послужили жалобы региональных педагогов на низкую профессиональную компетенцию сотрудников ведомств в субъектах РФ, отмечается в письме."На сегодняшний день опасения вызывают вовсе не профессиональные навыки педагогов, а наличие профкомпетенций у представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, которые выдают нежизнеспособные инициативы", - пояснил РИА Новости Прилепин.
РИА Новости
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николай стариков, татьяна голикова, захар прилепин, общество

Чиновников в сфере образования хотят обязать иметь педагогический стаж

13:04 13.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий СысоевВход в здание министерства образования и науки РФ
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Партия "За правду" предложила обязать чиновников в сфере образования иметь педагогический стаж, соответствующее обращение руководство партии направило вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Письмо подписано председателем партии Захаром Прилепиным, первым зампредом Александром Казаковым и советником председателя Николаем Стариковым. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас изменить порядок присвоения категорий госслужащим, которые работают в сфере образования, с учётом наличия реального педагогического стажа у ряда соискателей, претендующих на руководящие должности", — говорится в тексте обращения.
Изменения предлагается вносить непосредственно в документ "Квалификационные требования к кандидатам на замещение должностей государственной гражданской службы". По мнению авторов, следует изменить формулировку "стаж по специальности, направлению подготовки" на "стаж работы в педагогическом учреждении", для старшей и ведущей категорий госслужащих допускать к конкурсу кандидатов с обязательным педагогическим стажем не менее двух лет, а для главной и высшей категорий госслужащих допускать к конкурсу кандидатов с педагогической категорией не ниже первой на момент прохождения конкурсных процедур отбора.
Причиной обращения послужили жалобы региональных педагогов на низкую профессиональную компетенцию сотрудников ведомств в субъектах РФ, отмечается в письме.
"На сегодняшний день опасения вызывают вовсе не профессиональные навыки педагогов, а наличие профкомпетенций у представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, которые выдают нежизнеспособные инициативы", - пояснил РИА Новости Прилепин.
 
Николай СтариковТатьяна ГоликоваЗахар ПрилепинОбщество
 
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