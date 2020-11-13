https://ria.ru/20201113/stazh-1584463400.html

Чиновников в сфере образования хотят обязать иметь педагогический стаж

Чиновников в сфере образования хотят обязать иметь педагогический стаж

2020-11-13T13:04

2020-11-13T13:04

2020-11-13T13:04

николай стариков

татьяна голикова

захар прилепин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Партия "За правду" предложила обязать чиновников в сфере образования иметь педагогический стаж, соответствующее обращение руководство партии направило вице-премьеру Татьяне Голиковой.Письмо подписано председателем партии Захаром Прилепиным, первым зампредом Александром Казаковым и советником председателя Николаем Стариковым. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается вносить непосредственно в документ "Квалификационные требования к кандидатам на замещение должностей государственной гражданской службы". По мнению авторов, следует изменить формулировку "стаж по специальности, направлению подготовки" на "стаж работы в педагогическом учреждении", для старшей и ведущей категорий госслужащих допускать к конкурсу кандидатов с обязательным педагогическим стажем не менее двух лет, а для главной и высшей категорий госслужащих допускать к конкурсу кандидатов с педагогической категорией не ниже первой на момент прохождения конкурсных процедур отбора.Причиной обращения послужили жалобы региональных педагогов на низкую профессиональную компетенцию сотрудников ведомств в субъектах РФ, отмечается в письме."На сегодняшний день опасения вызывают вовсе не профессиональные навыки педагогов, а наличие профкомпетенций у представителей федеральных и региональных министерств и ведомств, которые выдают нежизнеспособные инициативы", - пояснил РИА Новости Прилепин.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай стариков, татьяна голикова, захар прилепин, общество