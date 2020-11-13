https://ria.ru/20201113/sputnik-v-1584409354.html

Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию

Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию

Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию, сообщает издание New Indian Express. На опубликованных изданием кадрах видно, как разгружают контейнер с... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:29

2020-11-13T08:29

2020-11-13T12:13

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

венесуэла

белоруссия

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_9c136c3baef479136db630e74e747346.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию, сообщает издание New Indian Express. На опубликованных изданием кадрах видно, как разгружают контейнер с препаратом.Представитель компании Dr. Reddy's Laboratories подтвердил, что вакцину доставили в Индию и в ближайшее время начнутся клинические испытания. По словам исполнительного директора компании Эреза Израэля, завершить третью фазу испытаний планируется к маю следующего года.Ранее Российский фонд прямых инвестиций и Dr. Reddy's Laboratories получили одобрение генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований "Спутника V". Сообщалось, что это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, в том числе на безопасность и иммуногенность.Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в середине августа — это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, создан на базе аденовирусных векторов человека. Сейчас проходят клинические исследования в России, Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.В Индии пока испытывают три вакцины — Covaxin, разработанную Bharat Biotech, ZycovD от Zydus Cadila и Covishield, созданную Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca.Индия занимает второе после США место в мире по числу случаев COVID-19. По последним данным, общее число инфицированных превысило 8,7 миллиона человек, 128 тысяч из них умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/sputnik-1584353105.html

венесуэла

белоруссия

индия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла, белоруссия, индия, сша, в мире