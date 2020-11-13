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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201113/sputnik-v-1584409354.html
Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию
Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию
Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию, сообщает издание New Indian Express. На опубликованных изданием кадрах видно, как разгружают контейнер с... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:29
2020-11-13T12:13
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
венесуэла
белоруссия
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию, сообщает издание New Indian Express. На опубликованных изданием кадрах видно, как разгружают контейнер с препаратом.Представитель компании Dr. Reddy's Laboratories подтвердил, что вакцину доставили в Индию и в ближайшее время начнутся клинические испытания. По словам исполнительного директора компании Эреза Израэля, завершить третью фазу испытаний планируется к маю следующего года.Ранее Российский фонд прямых инвестиций и Dr. Reddy's Laboratories получили одобрение генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований "Спутника V". Сообщалось, что это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, в том числе на безопасность и иммуногенность.Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в середине августа — это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, создан на базе аденовирусных векторов человека. Сейчас проходят клинические исследования в России, Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.В Индии пока испытывают три вакцины — Covaxin, разработанную Bharat Biotech, ZycovD от Zydus Cadila и Covishield, созданную Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca.Индия занимает второе после США место в мире по числу случаев COVID-19. По последним данным, общее число инфицированных превысило 8,7 миллиона человек, 128 тысяч из них умерли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, венесуэла, белоруссия, индия, сша, в мире

Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию

08:29 13.11.2020 (обновлено: 12:13 13.11.2020)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 ноя — РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" прибыла в Индию, сообщает издание New Indian Express. На опубликованных изданием кадрах видно, как разгружают контейнер с препаратом.
Представитель компании Dr. Reddy's Laboratories подтвердил, что вакцину доставили в Индию и в ближайшее время начнутся клинические испытания. По словам исполнительного директора компании Эреза Израэля, завершить третью фазу испытаний планируется к маю следующего года.
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Ранее Российский фонд прямых инвестиций и Dr. Reddy's Laboratories получили одобрение генерального контролера лекарственных средств Индии для проведения второй и третьей фаз клинических исследований "Спутника V". Сообщалось, что это будут многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, в том числе на безопасность и иммуногенность.
Российский Минздрав зарегистрировал "Спутник V" в середине августа — это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ, создан на базе аденовирусных векторов человека. Сейчас проходят клинические исследования в России, Белоруссии, ОАЭ и Венесуэле.
В Индии пока испытывают три вакцины — Covaxin, разработанную Bharat Biotech, ZycovD от Zydus Cadila и Covishield, созданную Оксфордским университетом и австрийской компанией AstraZeneca.
Индия занимает второе после США место в мире по числу случаев COVID-19. По последним данным, общее число инфицированных превысило 8,7 миллиона человек, 128 тысяч из них умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийВенесуэлаБелоруссияИндияСШАВ мире
 
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