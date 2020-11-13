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Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом
Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом
Врач Евгений Комаровский назвал проветривание помещений важным фактором, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:05
2020-11-13T17:53
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский назвал проветривание помещений важным фактором, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом.По его словам, в помещениях с влажностью 40-60 процентов частицы коронавируса максимально быстро оседают, тогда как в более сухом воздухе они остаются дольше."А сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъем заболеваемости", — сказал Комаровский.По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на вентиляции помещений и поддержании высокой влажности воздуха.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали 1,28 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом

16:05 13.11.2020 (обновлено: 17:53 13.11.2020)
 
© Павел БедняковВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Павел Бедняков
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский назвал проветривание помещений важным фактором, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом.
По его словам, в помещениях с влажностью 40-60 процентов частицы коронавируса максимально быстро оседают, тогда как в более сухом воздухе они остаются дольше.
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"А сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъем заболеваемости", — сказал Комаровский.
По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на вентиляции помещений и поддержании высокой влажности воздуха.

"Чтобы сегодня в каждом супермаркете, в каждом магазине нам говорили: "Мы имеем такую-то вентиляционную установку, которая прокачивает воздух в нашем центре 50 раз в час", — чтобы вы сами решали, куда идти", — рассказал медик.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали 1,28 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Офис - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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