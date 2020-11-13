https://ria.ru/20201113/sposob-1584505514.html

Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Назван простой способ снизить риск заражения коронавирусом

Врач Евгений Комаровский назвал проветривание помещений важным фактором, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:05

2020-11-13T16:05

2020-11-13T17:53

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский назвал проветривание помещений важным фактором, позволяющим снизить риск заражения коронавирусом.По его словам, в помещениях с влажностью 40-60 процентов частицы коронавируса максимально быстро оседают, тогда как в более сухом воздухе они остаются дольше."А сейчас, когда начался отопительный сезон, когда люди позакрывали окна, потому что всем холодно, когда люди позабивались в помещения, мы видим подъем заболеваемости", — сказал Комаровский.По его словам, сейчас необходимо сосредоточиться на вентиляции помещений и поддержании высокой влажности воздуха.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано более 51,8 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали 1,28 миллиона человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/raznoschiki-1584482386.html

https://ria.ru/20201113/rabota-1584439949.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество