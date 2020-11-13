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В Крыму раскритиковали идею учредить пост спецпредставителя ЕС по региону

В Крыму раскритиковали идею учредить пост спецпредставителя ЕС по региону

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал бесполезной псевдоинициативой идею... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T08:09

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2020-11-13T09:30

евросоюз

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал бесполезной псевдоинициативой идею европарламентариев учредить пост спецпредставителя ЕС по крымскому региону.Ранее представительство Украины в ЕС на своей странице в Facebook сообщило, что комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил доклады по Украине. По данным представительства, в документе речь, в том числе, идет об осуждении "незаконной аннексии" и милитаризации Крыма, поддержке идеи создания Международной крымской платформы по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию, а также призыв к ЕС назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу, в том числе для необходимости начала формата переговоров по "деоккупации" Крыма. Следующим шагом станет голосование за доклад на пленарном заседании Европарламента в декабре.

республика крым

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, республика крым, в мире