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В Крыму раскритиковали идею учредить пост спецпредставителя ЕС по региону
В Крыму раскритиковали идею учредить пост спецпредставителя ЕС по региону
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал бесполезной псевдоинициативой идею... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T08:09
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евросоюз
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал бесполезной псевдоинициативой идею европарламентариев учредить пост спецпредставителя ЕС по крымскому региону.Ранее представительство Украины в ЕС на своей странице в Facebook сообщило, что комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил доклады по Украине. По данным представительства, в документе речь, в том числе, идет об осуждении "незаконной аннексии" и милитаризации Крыма, поддержке идеи создания Международной крымской платформы по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию, а также призыв к ЕС назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу, в том числе для необходимости начала формата переговоров по "деоккупации" Крыма. Следующим шагом станет голосование за доклад на пленарном заседании Европарламента в декабре.
республика крым
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евросоюз, республика крым, в мире

В Крыму раскритиковали идею учредить пост спецпредставителя ЕС по региону

08:09 13.11.2020 (обновлено: 09:30 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал бесполезной псевдоинициативой идею европарламентариев учредить пост спецпредставителя ЕС по крымскому региону.
Ранее представительство Украины в ЕС на своей странице в Facebook сообщило, что комитет по иностранным делам Европейского парламента одобрил доклады по Украине. По данным представительства, в документе речь, в том числе, идет об осуждении "незаконной аннексии" и милитаризации Крыма, поддержке идеи создания Международной крымской платформы по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию, а также призыв к ЕС назначить спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу, в том числе для необходимости начала формата переговоров по "деоккупации" Крыма. Следующим шагом станет голосование за доклад на пленарном заседании Европарламента в декабре.
"Очередная псевдоинициатива Европарламента не заслуживала бы никакого внимания, если бы не одно примечательное обстоятельство: в этот раз прозаседавшиеся евродепутаты выступили за учреждение поста спецпредставителя по Крыму, чья бесполезность и ненужность побьет все мыслимые достижения в книге рекордов Гиннесса", - сказал Молохов РИА Новости.
 
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