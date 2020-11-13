https://ria.ru/20201113/sony-1584536264.html
Геймеры пожаловались на многочисленные проблемы приставки PlayStation 5
Геймеры пожаловались на многочисленные проблемы приставки PlayStation 5
Сразу после ограниченного старта продаж консоли Sony PlayStation 5 покупатели обнаружили в ней массу проблем. О жалобах геймеров на некстген сообщает... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:15
2020-11-13T18:15
2020-11-13T18:15
риа наука
геймеры
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технологии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сразу после ограниченного старта продаж консоли Sony PlayStation 5 покупатели обнаружили в ней массу проблем. О жалобах геймеров на некстген сообщает Androidcentral.Больше всего недовольства вызвали проблемы с подключением к PlayStation Network, а также с загрузкой игр. Фактически, серверы Sony не выдержали большого наплыва пользователей. Другие геймеры столкнулись с ошибкой выхода из режима покоя, когда приставка попросту перезагружается. Кто-то из покупателей заметил внезапное падение производительности вскоре после включения и зависания. Ряд геймеров пожаловались на то, что задние порты отказываются работать. Наконец, в Sony предупреждают, что до выхода обновления прошивки не стоит заниматься расширением накопителя. В России Sony PlayStation 5 начнут продавать в четверг, 19 ноября. Рекомендованная цена PlayStation 5 составляет 46 999 рублей, а версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 37 999 рублей.
https://ria.ru/20201110/pristavki-1583808728.html
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геймеры, playstation, технологии
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Сразу после ограниченного старта продаж консоли Sony PlayStation 5 покупатели обнаружили в ней массу проблем. О жалобах геймеров на некстген сообщает
Androidcentral.
Больше всего недовольства вызвали проблемы с подключением к PlayStation Network, а также с загрузкой игр. Фактически, серверы Sony не выдержали большого наплыва пользователей.
Другие геймеры столкнулись с ошибкой выхода из режима покоя, когда приставка попросту перезагружается. Кто-то из покупателей заметил внезапное падение производительности вскоре после включения и зависания. Ряд геймеров пожаловались на то, что задние порты отказываются работать. Наконец, в Sony предупреждают, что до выхода обновления прошивки не стоит заниматься расширением накопителя.
В России Sony PlayStation 5 начнут продавать в четверг, 19 ноября. Рекомендованная цена PlayStation 5 составляет 46 999 рублей, а версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 37 999 рублей.