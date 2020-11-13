https://ria.ru/20201113/sony-1584536264.html

Геймеры пожаловались на многочисленные проблемы приставки PlayStation 5

Геймеры пожаловались на многочисленные проблемы приставки PlayStation 5

Сразу после ограниченного старта продаж консоли Sony PlayStation 5 покупатели обнаружили в ней массу проблем. О жалобах геймеров на некстген сообщает... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:15

2020-11-13T18:15

2020-11-13T18:15

риа наука

геймеры

playstation

технологии

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Сразу после ограниченного старта продаж консоли Sony PlayStation 5 покупатели обнаружили в ней массу проблем. О жалобах геймеров на некстген сообщает Androidcentral.Больше всего недовольства вызвали проблемы с подключением к PlayStation Network, а также с загрузкой игр. Фактически, серверы Sony не выдержали большого наплыва пользователей. Другие геймеры столкнулись с ошибкой выхода из режима покоя, когда приставка попросту перезагружается. Кто-то из покупателей заметил внезапное падение производительности вскоре после включения и зависания. Ряд геймеров пожаловались на то, что задние порты отказываются работать. Наконец, в Sony предупреждают, что до выхода обновления прошивки не стоит заниматься расширением накопителя. В России Sony PlayStation 5 начнут продавать в четверг, 19 ноября. Рекомендованная цена PlayStation 5 составляет 46 999 рублей, а версия без дисковода PlayStation 5 Digital Edition обойдется в 37 999 рублей.

https://ria.ru/20201110/pristavki-1583808728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, playstation, технологии