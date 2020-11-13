Двое мужчин ответят в суде за похищение жителя Сочи
СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Суд рассмотрит дело о похищении и вымогательстве у жителя Сочи 60 миллионов рублей, которое в 2018 году совершили двое приезжих, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным следствия, 36-летний местный житель оказывал содействие в строительстве жилого дома одному из своих знакомых в городе Сочи. В сентябре 2018 года приезжие из ближнего зарубежья договорились его похитить для вымогательства 60 миллионов рублей. Жителя Сочи избили и увезли в его же автомобиле Porsche Cayenne.
"Перемещаясь по населенным пунктам, злоумышленники удерживали мужчину в машине и применяли в отношении него насилие, требуя передать деньги в вышеуказанной сумме. Намереваясь перевезти потерпевшего за пределы Российской Федерации, 8 сентября 2018 года переместились на автомобиле Mercedes-Benz в Кабардино-Балкарскую республику к контрольно-пропускному пункту "Малка". В этот момент мужчина вырвался и скрылся от похитителей", - говорится в сообщении СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступлений "Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц", "Вымогательство". Кроме того, один из них обвиняется в угоне.
"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34- и 35-летнего граждан. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Уточняется, что обвиняемые находятся под стражей. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – похищение - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.