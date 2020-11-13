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Двое мужчин ответят в суде за похищение жителя Сочи
Двое мужчин ответят в суде за похищение жителя Сочи
Суд рассмотрит дело о похищении и вымогательстве у жителя Сочи 60 миллионов рублей, которое в 2018 году совершили двое приезжих, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:24
2020-11-13T17:24
porsche cayenne
сочи
краснодарский край
происшествия
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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Суд рассмотрит дело о похищении и вымогательстве у жителя Сочи 60 миллионов рублей, которое в 2018 году совершили двое приезжих, сообщает прокуратура Краснодарского края.По данным следствия, 36-летний местный житель оказывал содействие в строительстве жилого дома одному из своих знакомых в городе Сочи. В сентябре 2018 года приезжие из ближнего зарубежья договорились его похитить для вымогательства 60 миллионов рублей. Жителя Сочи избили и увезли в его же автомобиле Porsche Cayenne.Уточняется, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступлений "Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц", "Вымогательство". Кроме того, один из них обвиняется в угоне.Уточняется, что обвиняемые находятся под стражей. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – похищение - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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porsche cayenne, сочи, краснодарский край, происшествия

Двое мужчин ответят в суде за похищение жителя Сочи

17:24 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Суд рассмотрит дело о похищении и вымогательстве у жителя Сочи 60 миллионов рублей, которое в 2018 году совершили двое приезжих, сообщает прокуратура Краснодарского края.
По данным следствия, 36-летний местный житель оказывал содействие в строительстве жилого дома одному из своих знакомых в городе Сочи. В сентябре 2018 года приезжие из ближнего зарубежья договорились его похитить для вымогательства 60 миллионов рублей. Жителя Сочи избили и увезли в его же автомобиле Porsche Cayenne.
"Перемещаясь по населенным пунктам, злоумышленники удерживали мужчину в машине и применяли в отношении него насилие, требуя передать деньги в вышеуказанной сумме. Намереваясь перевезти потерпевшего за пределы Российской Федерации, 8 сентября 2018 года переместились на автомобиле Mercedes-Benz в Кабардино-Балкарскую республику к контрольно-пропускному пункту "Малка". В этот момент мужчина вырвался и скрылся от похитителей", - говорится в сообщении СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Уточняется, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступлений "Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц", "Вымогательство". Кроме того, один из них обвиняется в угоне.
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"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34- и 35-летнего граждан. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
Уточняется, что обвиняемые находятся под стражей. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – похищение - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
 
Porsche CayenneСочиКраснодарский крайПроисшествия
 
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