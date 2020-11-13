https://ria.ru/20201113/sochi-1584523978.html

Двое мужчин ответят в суде за похищение жителя Сочи

Двое мужчин ответят в суде за похищение жителя Сочи

Суд рассмотрит дело о похищении и вымогательстве у жителя Сочи 60 миллионов рублей, которое в 2018 году совершили двое приезжих, сообщает прокуратура... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:24

2020-11-13T17:24

2020-11-13T17:24

porsche cayenne

сочи

краснодарский край

происшествия

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СОЧИ, 13 ноя – РИА Новости. Суд рассмотрит дело о похищении и вымогательстве у жителя Сочи 60 миллионов рублей, которое в 2018 году совершили двое приезжих, сообщает прокуратура Краснодарского края.По данным следствия, 36-летний местный житель оказывал содействие в строительстве жилого дома одному из своих знакомых в городе Сочи. В сентябре 2018 года приезжие из ближнего зарубежья договорились его похитить для вымогательства 60 миллионов рублей. Жителя Сочи избили и увезли в его же автомобиле Porsche Cayenne.Уточняется, что в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в совершении преступлений "Похищение человека из корыстных побуждений группой лиц", "Вымогательство". Кроме того, один из них обвиняется в угоне.Уточняется, что обвиняемые находятся под стражей. Санкция за наиболее тяжкое из преступлений – похищение - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

https://ria.ru/20201001/pokhischenie-1578053146.html

сочи

краснодарский край

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porsche cayenne, сочи, краснодарский край, происшествия