Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/sobyanin-1584522199.html
Собянин оценил ситуацию со средним профессиональным образованием в Москве
Собянин оценил ситуацию со средним профессиональным образованием в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил по видеосвязи победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills и отметил, что столица продолжит развивать среднее РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:20
2020-11-13T17:23
навигатор абитуриента
сергей собянин
москва
образование - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_14c642b07d88fe567ca0f07a8b69beba.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил по видеосвязи победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills и отметил, что столица продолжит развивать среднее профессиональное образование на высоком уровне.Как ранее сообщал Собянин, сборная Москвы завоевала 183 награды в финале чемпионата. Столичная команда получила 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей."Москва, безусловно, победила в национальном чемпионате "Молодые профессионалы", причем Москва побеждает уже в любом формате. Раньше соревнования приходили в офлайн, сейчас онлайн, и так и так большинство наград за Москвой. Больше половины золотых медалей – это "Московские профессионалы". Москва гордится вами, и я лично говорю вам спасибо за то, что вы вложили свой труд, умение, терпение в победу. Спасибо и вашим мастерам, тренерам, педагогам, которые, конечно, вложили душу в ваш успех", - сказал Собянин, обращаясь к молодым людям.Он добавил, что у Москвы почти со всеми субъектам РФ подписаны соглашения о взаимодействии, сотрудничестве и в экономической сфере, и в сфере образования."И в рамках этого мы можем провести встречи, рассказать о нашем совместном опыте, о том, как работает наше среднее профессиональное образование. Мы много делаем в плане обмена опыта в общем образовании, очень много контактов на уровне директоров школ, коллективов и так далее. Я думаю, что и в среднем профессиональном образовании можно сделать то же самое", - сказал Собянин."Мы не остановимся на том уровне, который есть сегодня в области среднего профессионального образования в Москве. Мы и дальше будем вкладывать значительные ресурсы и средства и внимание к совершенствованию этой ступеньки образования, важнейшей на мой взгляд. Нужной для предприятий города, и самое главное, нужной для молодых москвичей, которые получают качественное, надежное, хорошее, востребованное образование", - заключил мэр."Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — самое престижное и масштабное соревнование по профессиональному мастерству, которое проводится среди обучающихся образовательных организаций в возрасте от 10 до 22 лет. В этом году в связи с пандемией коронавируса он впервые проходил очно-дистанционном формате.
https://ria.ru/20201112/kultura-1584331208.html
https://ria.ru/20201113/stazh-1584463400.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584501236_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_eb9f2f88646c544e000f85f558d8de55.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, сергей собянин, москва, образование - общество, общество

Собянин оценил ситуацию со средним профессиональным образованием в Москве

17:20 13.11.2020 (обновлено: 17:23 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил по видеосвязи победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills и отметил, что столица продолжит развивать среднее профессиональное образование на высоком уровне.
Как ранее сообщал Собянин, сборная Москвы завоевала 183 награды в финале чемпионата. Столичная команда получила 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей.
"Москва, безусловно, победила в национальном чемпионате "Молодые профессионалы", причем Москва побеждает уже в любом формате. Раньше соревнования приходили в офлайн, сейчас онлайн, и так и так большинство наград за Москвой. Больше половины золотых медалей – это "Московские профессионалы". Москва гордится вами, и я лично говорю вам спасибо за то, что вы вложили свой труд, умение, терпение в победу. Спасибо и вашим мастерам, тренерам, педагогам, которые, конечно, вложили душу в ваш успех", - сказал Собянин, обращаясь к молодым людям.
Он добавил, что у Москвы почти со всеми субъектам РФ подписаны соглашения о взаимодействии, сотрудничестве и в экономической сфере, и в сфере образования.
Здание Министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 17:21Культура
Минкультуры разработало проект о бесплатном втором высшем образовании
"И в рамках этого мы можем провести встречи, рассказать о нашем совместном опыте, о том, как работает наше среднее профессиональное образование. Мы много делаем в плане обмена опыта в общем образовании, очень много контактов на уровне директоров школ, коллективов и так далее. Я думаю, что и в среднем профессиональном образовании можно сделать то же самое", - сказал Собянин.
"Мы не остановимся на том уровне, который есть сегодня в области среднего профессионального образования в Москве. Мы и дальше будем вкладывать значительные ресурсы и средства и внимание к совершенствованию этой ступеньки образования, важнейшей на мой взгляд. Нужной для предприятий города, и самое главное, нужной для молодых москвичей, которые получают качественное, надежное, хорошее, востребованное образование", - заключил мэр.
"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — самое престижное и масштабное соревнование по профессиональному мастерству, которое проводится среди обучающихся образовательных организаций в возрасте от 10 до 22 лет. В этом году в связи с пандемией коронавируса он впервые проходил очно-дистанционном формате.
Вход в здание министерства образования и науки РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13:04
Чиновников в сфере образования хотят обязать иметь педагогический стаж
 
Навигатор абитуриентаСергей СобянинМоскваОбразование - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния