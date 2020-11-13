https://ria.ru/20201113/sobyanin-1584522199.html

Собянин оценил ситуацию со средним профессиональным образованием в Москве

Собянин оценил ситуацию со средним профессиональным образованием в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил по видеосвязи победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills и отметил, что столица продолжит развивать среднее РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:20

2020-11-13T17:20

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил по видеосвязи победителей и призеров национального чемпионата WorldSkills и отметил, что столица продолжит развивать среднее профессиональное образование на высоком уровне.Как ранее сообщал Собянин, сборная Москвы завоевала 183 награды в финале чемпионата. Столичная команда получила 123 золотых, 47 серебряных и 13 бронзовых медалей."Москва, безусловно, победила в национальном чемпионате "Молодые профессионалы", причем Москва побеждает уже в любом формате. Раньше соревнования приходили в офлайн, сейчас онлайн, и так и так большинство наград за Москвой. Больше половины золотых медалей – это "Московские профессионалы". Москва гордится вами, и я лично говорю вам спасибо за то, что вы вложили свой труд, умение, терпение в победу. Спасибо и вашим мастерам, тренерам, педагогам, которые, конечно, вложили душу в ваш успех", - сказал Собянин, обращаясь к молодым людям.Он добавил, что у Москвы почти со всеми субъектам РФ подписаны соглашения о взаимодействии, сотрудничестве и в экономической сфере, и в сфере образования."И в рамках этого мы можем провести встречи, рассказать о нашем совместном опыте, о том, как работает наше среднее профессиональное образование. Мы много делаем в плане обмена опыта в общем образовании, очень много контактов на уровне директоров школ, коллективов и так далее. Я думаю, что и в среднем профессиональном образовании можно сделать то же самое", - сказал Собянин."Мы не остановимся на том уровне, который есть сегодня в области среднего профессионального образования в Москве. Мы и дальше будем вкладывать значительные ресурсы и средства и внимание к совершенствованию этой ступеньки образования, важнейшей на мой взгляд. Нужной для предприятий города, и самое главное, нужной для молодых москвичей, которые получают качественное, надежное, хорошее, востребованное образование", - заключил мэр."Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) — самое престижное и масштабное соревнование по профессиональному мастерству, которое проводится среди обучающихся образовательных организаций в возрасте от 10 до 22 лет. В этом году в связи с пандемией коронавируса он впервые проходил очно-дистанционном формате.

https://ria.ru/20201112/kultura-1584331208.html

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