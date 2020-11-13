https://ria.ru/20201113/sobaka-1584517953.html
Выбросивший собаку с четвертого этажа красноярец получил три года условно
Выбросивший собаку с четвертого этажа красноярец получил три года условно
Суд дал три года условного срока жителю города Зеленогорска в Красноярском крае, который выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:59
2020-11-13T16:59
2020-11-13T16:59
красноярский край
зеленогорск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1400x0_80_0_0_91acebd0190fc9793771d2cf96518027.jpg
КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Суд дал три года условного срока жителю города Зеленогорска в Красноярском крае, который выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей сожительницы, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что в июле полиция Зеленогорска возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно четвертого этажа собаку сожительницы. Полиция установила, что судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату к своей сожительнице в общежитии. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, и мужчина выбросил животное из окна четвертого этажа. От травм собака погибла. Свидетелем происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты.
https://ria.ru/20201112/sobaka-1584382211.html
красноярский край
зеленогорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1400x0_80_0_0_f3f0a9f41775b029c14aedf8529a083b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, зеленогорск, происшествия