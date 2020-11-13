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Выбросивший собаку с четвертого этажа красноярец получил три года условно
Выбросивший собаку с четвертого этажа красноярец получил три года условно
Суд дал три года условного срока жителю города Зеленогорска в Красноярском крае, который выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T16:59
2020-11-13T16:59
красноярский край
зеленогорск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Суд дал три года условного срока жителю города Зеленогорска в Красноярском крае, который выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей сожительницы, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что в июле полиция Зеленогорска возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно четвертого этажа собаку сожительницы. Полиция установила, что судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату к своей сожительнице в общежитии. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, и мужчина выбросил животное из окна четвертого этажа. От травм собака погибла. Свидетелем происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты.
https://ria.ru/20201112/sobaka-1584382211.html
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красноярский край, зеленогорск, происшествия

Выбросивший собаку с четвертого этажа красноярец получил три года условно

16:59 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Суд дал три года условного срока жителю города Зеленогорска в Красноярском крае, который выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей сожительницы, сообщается на сайте "МВД Медиа".
Ранее сообщалось, что в июле полиция Зеленогорска возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно четвертого этажа собаку сожительницы. Полиция установила, что судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату к своей сожительнице в общежитии. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, и мужчина выбросил животное из окна четвертого этажа. От травм собака погибла. Свидетелем происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты.
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"Рассмотрев материалы уголовного дела, суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Решение суда вступило в законную силу", - говорится в сообщении.
 
Красноярский крайЗеленогорскПроисшествия
 
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