https://ria.ru/20201113/sobaka-1584517953.html

Выбросивший собаку с четвертого этажа красноярец получил три года условно

Выбросивший собаку с четвертого этажа красноярец получил три года условно

Суд дал три года условного срока жителю города Зеленогорска в Красноярском крае, который выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T16:59

2020-11-13T16:59

2020-11-13T16:59

красноярский край

зеленогорск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Суд дал три года условного срока жителю города Зеленогорска в Красноярском крае, который выбросил собаку с четвертого этажа на глазах у ребенка своей сожительницы, сообщается на сайте "МВД Медиа".Ранее сообщалось, что в июле полиция Зеленогорска возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, выбросившего в окно четвертого этажа собаку сожительницы. Полиция установила, что судимый 41-летний зеленогорец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в комнату к своей сожительнице в общежитии. Между ними возник конфликт по поводу воспитания собаки, и мужчина выбросил животное из окна четвертого этажа. От травм собака погибла. Свидетелем происшествия стал 11-летний сын хозяйки комнаты.

https://ria.ru/20201112/sobaka-1584382211.html

красноярский край

зеленогорск

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красноярский край, зеленогорск, происшествия