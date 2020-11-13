https://ria.ru/20201113/skoraya-1584430677.html

Житель Нижнего Новгорода напал на сотрудников скорой с травматикой

Житель Нижнего Новгорода напал на сотрудников скорой с травматикой

Пьяный нижегородец открыл стрельбу из травматического пистолета и угрожал убийством сотрудникам скорой помощи, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:46

2020-11-13T10:46

2020-11-13T10:46

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

вятское

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Пьяный нижегородец открыл стрельбу из травматического пистолета и угрожал убийством сотрудникам скорой помощи, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По предварительным данным, утром 12 ноября бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома по улице Вятской Приокского района Нижнего Новгорода. Там нетрезвый хозяин вступил в конфликт с медиками и, угрожая убийством, произвел выстрелы из травматического пистолета в потолок. Медики выбежали на улицу. Мужчину остановили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

https://ria.ru/20201112/skoraya-1584311312.html

нижний новгород

нижегородская область

вятское

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, вятское, происшествия