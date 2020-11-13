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https://ria.ru/20201113/skoraya-1584430677.html
Житель Нижнего Новгорода напал на сотрудников скорой с травматикой
Житель Нижнего Новгорода напал на сотрудников скорой с травматикой
Пьяный нижегородец открыл стрельбу из травматического пистолета и угрожал убийством сотрудникам скорой помощи, сообщает следственное управление СК РФ по... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T10:46
2020-11-13T10:46
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
вятское
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Пьяный нижегородец открыл стрельбу из травматического пистолета и угрожал убийством сотрудникам скорой помощи, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.По предварительным данным, утром 12 ноября бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома по улице Вятской Приокского района Нижнего Новгорода. Там нетрезвый хозяин вступил в конфликт с медиками и, угрожая убийством, произвел выстрелы из травматического пистолета в потолок. Медики выбежали на улицу. Мужчину остановили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.
https://ria.ru/20201112/skoraya-1584311312.html
нижний новгород
нижегородская область
вятское
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, вятское, происшествия

Житель Нижнего Новгорода напал на сотрудников скорой с травматикой

10:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 ноя — РИА Новости. Пьяный нижегородец открыл стрельбу из травматического пистолета и угрожал убийством сотрудникам скорой помощи, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
По предварительным данным, утром 12 ноября бригада скорой помощи прибыла по вызову в квартиру дома по улице Вятской Приокского района Нижнего Новгорода. Там нетрезвый хозяин вступил в конфликт с медиками и, угрожая убийством, произвел выстрелы из травматического пистолета в потолок. Медики выбежали на улицу. Мужчину остановили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 16:07
В Омске врачу больницы скорой помощи сломали нос в приемном отделении
"По факту покушения на работников скорой помощи организована доследственная проверка. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьВятскоеПроисшествия
 
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