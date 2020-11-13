https://ria.ru/20201113/siriya-1584525922.html

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере Рукбан

Сирийские беженцы рассказали о нечеловеческих условиях в лагере Рукбан

Условия содержания в лагере Рукбан провинции Эт-Танф были нечеловеческими – люди были лишены лекарств, медобслуживания, нормального питания, вынуждены были... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:29

2020-11-13T17:29

2020-11-13T17:29

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ДЖЛЕБ (Сирия), 13 ноя – РИА Новости. Условия содержания в лагере Рукбан провинции Эт-Танф были нечеловеческими – люди были лишены лекарств, медобслуживания, нормального питания, вынуждены были ютиться десятками в тесных палатках, рассказали журналистам сирийцы, которые смогли в результате переговоров выехать оттуда на территорию, контролируемую правительством Сирии.На пункте пропуска Джлеб все машины, которые вывезли людей из лагеря, проходят санитарную обработку. Дальше людей осматривают медики - измеряют температуру. Тут же работают чиновники, составляют списки - многим беженцам нужно восстанавливать документы. В этот раз покинуть Рукбан удалось 200 беженцам."Я с семью детьми жила в одной маленькой палатке, которая не спасала ни от жары, ни от холода, ни от дождей. С едой и питьевой водой все было очень плохо. Мы жили впроголодь. Основная наша еда - лепешки", - рассказала бывшая узница Рукбана Сельма Мороуэх.Перед тем как отправиться в пункт временного размещения, беженцы получили от российских военных продуктовые наборы, в которые входят консервы, крупы, сахар. Медики выдали людям необходимый запас лекарств на первое время."В лагере Рукбан у нас вообще не было никакого медицинского обслуживания. Ни врачей, ни лекарств. Смертность была очень высокая - люди умирали даже от несмертельных болезней", - заявила Энтесар Эльджасим.Один из факторов, мешавших людям покинуть "лагерь смерти", - запугивание боевиков, уверявших, что стоит беженцам "сдаться", их сразу арестуют правительственные силы."Мы давно хотели вернуться, но боевики нас запугивали, говорили, что как только мы выйдем, нас арестуют и будут пытать. Но сегодня мы убедились, что все это была ложь", - поделился уроженец Дейр-эз-Зора Абдулла Фарадж, также находившийся в плену у вооруженной оппозиции.Рукбан находится в 55-километровой зоне вокруг американской военной базы в районе Эт-Танфа (на границе Сирии с Иорданией), которую контролируют американские военные. Российские военные, представители МИД РФ и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20200724/1574832943.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200626/1573503819.html

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