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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201113/siriya-1584483895.html
Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки
Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 31 нарушение, Турция - восемь, сообщается в... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:36
2020-11-13T14:36
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 31 нарушение, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ."Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня (из них по данным сирийской стороны – 30) в провинциях: Идлиб – 18; Алеппо – два; Латакия – пять; Хама – шесть. Турецкой частью представительства заявлено восемь фактов открытия огня (российской частью представительства подтверждено – 0)", - говорится в тексте бюллетеня.В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев были проведены гуманитарные акции: в населенном пункте Хирджилла (провинции Алеппо) выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Кабтан-эль-Джебель (провинция Алеппо) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны; в населенных пунктах Баллуран и Кандильджик (провинция Латакия) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны; в населенном пункте Увейджа (провинция Хасеке) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны; в населенном пункте Хатла (провинция Дейр-эз-Зор) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны.
https://ria.ru/20201113/siriya-1584453178.html
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

Россия зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии за сутки

14:36 13.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции в районе города Айн-Иса
Патруль российской военной полиции в районе города Айн-Иса - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии зафиксировала за сутки 31 нарушение, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксирован 31 факт открытия огня (из них по данным сирийской стороны – 30) в провинциях: Идлиб – 18; Алеппо – два; Латакия – пять; Хама – шесть. Турецкой частью представительства заявлено восемь фактов открытия огня (российской частью представительства подтверждено – 0)", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев были проведены гуманитарные акции: в населенном пункте Хирджилла (провинции Алеппо) выдано 440 продовольственных наборов общим весом 2,134 тонны; в населенном пункте Кабтан-эль-Джебель (провинция Алеппо) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны; в населенных пунктах Баллуран и Кандильджик (провинция Латакия) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны; в населенном пункте Увейджа (провинция Хасеке) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны; в населенном пункте Хатла (провинция Дейр-эз-Зор) выдано 880 продовольственных наборов общим весом 4,268 тонны.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияАлеппоВ мире
 
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