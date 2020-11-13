https://ria.ru/20201113/siriya-1584453178.html
В МИД оценили ситуацию в Сирии
В МИД оценили ситуацию в Сирии
Власти Сирии приступили к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на вылазки террористов из провинции Идлиб, заявила официальный... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:20
2020-11-13T12:20
2020-11-13T12:20
война в сирии
мария захарова
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Сирии приступили к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на вылазки террористов из провинции Идлиб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на спорадические вылазки международных террористов, которые окопались в Идлибе, а также сохраняющееся присутствие иностранных, прежде всего американских военных, которые препятствуют восстановлению территориальной целостности страны, власти Сирии вплотную приступили к решению масштабных задач постконфликтного урегулирования", - сказала она.По ее словам, безусловно, приоритетом этих задач является возвращение сирийских беженцев, которые в период боевых действий были вынуждены покинуть родину и искать убежище за рубежом.
https://ria.ru/20201111/asad-1584074322.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, идлиб (мухафаза), сирия, в мире