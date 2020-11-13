https://ria.ru/20201113/siriya-1584453178.html

В МИД оценили ситуацию в Сирии

В МИД оценили ситуацию в Сирии

Власти Сирии приступили к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на вылазки террористов из провинции Идлиб, заявила официальный... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:20

2020-11-13T12:20

2020-11-13T12:20

война в сирии

мария захарова

идлиб (мухафаза)

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871400_0:70:3072:1798_1400x0_80_0_0_98d04ac5a4225dcd61a8ae5696d6b760.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Сирии приступили к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на вылазки террористов из провинции Идлиб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на спорадические вылазки международных террористов, которые окопались в Идлибе, а также сохраняющееся присутствие иностранных, прежде всего американских военных, которые препятствуют восстановлению территориальной целостности страны, власти Сирии вплотную приступили к решению масштабных задач постконфликтного урегулирования", - сказала она.По ее словам, безусловно, приоритетом этих задач является возвращение сирийских беженцев, которые в период боевых действий были вынуждены покинуть родину и искать убежище за рубежом.

https://ria.ru/20201111/asad-1584074322.html

идлиб (мухафаза)

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, идлиб (мухафаза), сирия, в мире