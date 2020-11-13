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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201113/siriya-1584453178.html
В МИД оценили ситуацию в Сирии
В МИД оценили ситуацию в Сирии
Власти Сирии приступили к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на вылазки террористов из провинции Идлиб, заявила официальный... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:20
2020-11-13T12:20
война в сирии
мария захарова
идлиб (мухафаза)
сирия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Сирии приступили к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на вылазки террористов из провинции Идлиб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Несмотря на спорадические вылазки международных террористов, которые окопались в Идлибе, а также сохраняющееся присутствие иностранных, прежде всего американских военных, которые препятствуют восстановлению территориальной целостности страны, власти Сирии вплотную приступили к решению масштабных задач постконфликтного урегулирования", - сказала она.По ее словам, безусловно, приоритетом этих задач является возвращение сирийских беженцев, которые в период боевых действий были вынуждены покинуть родину и искать убежище за рубежом.
https://ria.ru/20201111/asad-1584074322.html
идлиб (мухафаза)
сирия
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мария захарова, идлиб (мухафаза), сирия, в мире

В МИД оценили ситуацию в Сирии

12:20 13.11.2020
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Власти Сирии приступили к масштабному решению задач постконфликтного урегулирования, несмотря на вылазки террористов из провинции Идлиб, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Несмотря на спорадические вылазки международных террористов, которые окопались в Идлибе, а также сохраняющееся присутствие иностранных, прежде всего американских военных, которые препятствуют восстановлению территориальной целостности страны, власти Сирии вплотную приступили к решению масштабных задач постконфликтного урегулирования", - сказала она.
По ее словам, безусловно, приоритетом этих задач является возвращение сирийских беженцев, которые в период боевых действий были вынуждены покинуть родину и искать убежище за рубежом.
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Война в СирииМария ЗахароваИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
 
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