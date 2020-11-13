https://ria.ru/20201113/siriya-1584447268.html

МИД обвинил США и их союзников в проявлении двойных стандартов к Сирии

МИД обвинил США и их союзников в проявлении двойных стандартов к Сирии

США и их союзники, призывавшие к бойкоту конференции по беженцам в Дамаске, вновь демонстрируют двойные стандарты в отношении Сирии, заявила официальный... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:01

2020-11-13T12:01

2020-11-13T12:26

мария захарова

оон

война в сирии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сирия

дамаск (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США и их союзники, призывавшие к бойкоту конференции по беженцам в Дамаске, вновь демонстрируют двойные стандарты в отношении Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Международная конференция по возвращению беженцев прошла в Дамаске 11-12 ноября. На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН представлена в качестве наблюдателя. В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.

сирия

дамаск (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, дамаск (город), сша, в мире