https://ria.ru/20201113/siriya-1584447268.html
МИД обвинил США и их союзников в проявлении двойных стандартов к Сирии
МИД обвинил США и их союзников в проявлении двойных стандартов к Сирии
США и их союзники, призывавшие к бойкоту конференции по беженцам в Дамаске, вновь демонстрируют двойные стандарты в отношении Сирии, заявила официальный... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:01
2020-11-13T12:01
2020-11-13T12:26
мария захарова
оон
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сирия
дамаск (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_0:117:3072:1845_1400x0_80_0_0_fef2c0efd0c7f799a9fe32220f9922e9.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США и их союзники, призывавшие к бойкоту конференции по беженцам в Дамаске, вновь демонстрируют двойные стандарты в отношении Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Международная конференция по возвращению беженцев прошла в Дамаске 11-12 ноября. На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН представлена в качестве наблюдателя. В состав российской делегации вошли специалисты более 30 министерств и ведомств.
сирия
дамаск (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576871403_33:0:2764:2048_1400x0_80_0_0_8ac470773fc9adb1eaaed76fc9341941.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сирия, дамаск (город), сша, в мире