https://ria.ru/20201113/siriya-1584437829.html

Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение детей-россиян на родину

Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение детей-россиян на родину

Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, с которой обсудила вопросы возвращения... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:16

2020-11-13T11:16

2020-11-13T11:59

война в сирии

асма асад

анна кузнецова

сирия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, с которой обсудила вопросы возвращения российских детей на родину, сообщает пресс-служба омбудсмена.Кузнецова находится с визитом в Сирии."В ходе встречи Анна Кузнецова и Асма аль-Асад обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере защиты прав детей и деле репатриации несовершеннолетних граждан. Асма аль-Асад отметила активную работу по вывозу российских детей из Сирии и лагерей, расположенных на территории, временно неподконтрольной официальным властям республики. А также подчеркнула, что ряд государств стали реализовывать подобный порядок репатриации несовершеннолетних граждан", - говорится в сообщении.Кроме того, участники встречи обсудили вопросы социализации детей после их возвращения из зон вооружённых конфликтов. При этом супруга президента предложила усилить взаимодействие по обмену опытом реабилитации детей. Кузнецова поддержала инициативу и предложила продумать форматы взаимодействия по этому вопросу с привлечением международных организаций и государств, которые занимаются возвращением несовершеннолетних граждан на родину.Также стороны обсудили сотрудничество в здравоохранении. При участии заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая была достигнута договорённость о проведении сеанса телемедицины для консультации по лечению сирийских детей с тяжёлыми генетическими заболеваниями, подчеркивается в сообщении."Встреча прошла в теплом, дружеском формате. В очередной раз, несмотря на те трудности, которые есть в Сирии, связанные с поствоенным устройством, Асма аль-Асад подтвердила намерение и дальше оказывать содействие и помощь в репатриации российских граждан. Мы наметили дальнейшие планы взаимодействия", - отметила Кузнецова.Кроме того, в рамках визита омбудсмен встретилась с первым замминистра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом, который подчеркнул, что выстроенная российской стороной работа по вывозу детей из Сирии, в том числе из лагерей, расположенных на временно неподконтрольной официальным властям республики территории, во многом является примером для других государств.В ходе встречи Кузнецова предложила создать комиссию из представителей различных государств для мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних, находящихся в лагерях на территории Сирии, и устранения выявленных нарушений.

https://ria.ru/20200823/siriya-1576203659.html

https://ria.ru/20201021/deti-1580750731.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

асма асад, анна кузнецова, сирия, в мире