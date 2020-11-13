Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201113/siriya-1584437829.html
Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение детей-россиян на родину
Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение детей-россиян на родину
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, с которой обсудила вопросы возвращения... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:16
2020-11-13T11:59
война в сирии
асма асад
анна кузнецова
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_0:199:2480:1594_1400x0_80_0_0_a332e3b5ff61ccef741a6d0dd0f497e2.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, с которой обсудила вопросы возвращения российских детей на родину, сообщает пресс-служба омбудсмена.Кузнецова находится с визитом в Сирии."В ходе встречи Анна Кузнецова и Асма аль-Асад обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере защиты прав детей и деле репатриации несовершеннолетних граждан. Асма аль-Асад отметила активную работу по вывозу российских детей из Сирии и лагерей, расположенных на территории, временно неподконтрольной официальным властям республики. А также подчеркнула, что ряд государств стали реализовывать подобный порядок репатриации несовершеннолетних граждан", - говорится в сообщении.Кроме того, участники встречи обсудили вопросы социализации детей после их возвращения из зон вооружённых конфликтов. При этом супруга президента предложила усилить взаимодействие по обмену опытом реабилитации детей. Кузнецова поддержала инициативу и предложила продумать форматы взаимодействия по этому вопросу с привлечением международных организаций и государств, которые занимаются возвращением несовершеннолетних граждан на родину.Также стороны обсудили сотрудничество в здравоохранении. При участии заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая была достигнута договорённость о проведении сеанса телемедицины для консультации по лечению сирийских детей с тяжёлыми генетическими заболеваниями, подчеркивается в сообщении."Встреча прошла в теплом, дружеском формате. В очередной раз, несмотря на те трудности, которые есть в Сирии, связанные с поствоенным устройством, Асма аль-Асад подтвердила намерение и дальше оказывать содействие и помощь в репатриации российских граждан. Мы наметили дальнейшие планы взаимодействия", - отметила Кузнецова.Кроме того, в рамках визита омбудсмен встретилась с первым замминистра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом, который подчеркнул, что выстроенная российской стороной работа по вывозу детей из Сирии, в том числе из лагерей, расположенных на временно неподконтрольной официальным властям республики территории, во многом является примером для других государств.В ходе встречи Кузнецова предложила создать комиссию из представителей различных государств для мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних, находящихся в лагерях на территории Сирии, и устранения выявленных нарушений.
https://ria.ru/20200823/siriya-1576203659.html
https://ria.ru/20201021/deti-1580750731.html
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564643356_46:0:2435:1792_1400x0_80_0_0_2b4cb70da061c001f8879ce9fd153419.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
асма асад, анна кузнецова, сирия, в мире

Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение детей-россиян на родину

11:16 13.11.2020 (обновлено: 11:59 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в Дамаске встретилась с супругой президента Сирии Асмой аль-Асад, с которой обсудила вопросы возвращения российских детей на родину, сообщает пресс-служба омбудсмена.
Кузнецова находится с визитом в Сирии.
"В ходе встречи Анна Кузнецова и Асма аль-Асад обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сфере защиты прав детей и деле репатриации несовершеннолетних граждан. Асма аль-Асад отметила активную работу по вывозу российских детей из Сирии и лагерей, расположенных на территории, временно неподконтрольной официальным властям республики. А также подчеркнула, что ряд государств стали реализовывать подобный порядок репатриации несовершеннолетних граждан", - говорится в сообщении.
Кроме того, участники встречи обсудили вопросы социализации детей после их возвращения из зон вооружённых конфликтов. При этом супруга президента предложила усилить взаимодействие по обмену опытом реабилитации детей. Кузнецова поддержала инициативу и предложила продумать форматы взаимодействия по этому вопросу с привлечением международных организаций и государств, которые занимаются возвращением несовершеннолетних граждан на родину.
Лагерь беженцев в Сирии - РИА Новости, 1920, 23.08.2020
23 августа, 16:16
"Я узнал их сердцем": дедушка встретил возвращенных из Сирии внуков
Также стороны обсудили сотрудничество в здравоохранении. При участии заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая была достигнута договорённость о проведении сеанса телемедицины для консультации по лечению сирийских детей с тяжёлыми генетическими заболеваниями, подчеркивается в сообщении.
"Встреча прошла в теплом, дружеском формате. В очередной раз, несмотря на те трудности, которые есть в Сирии, связанные с поствоенным устройством, Асма аль-Асад подтвердила намерение и дальше оказывать содействие и помощь в репатриации российских граждан. Мы наметили дальнейшие планы взаимодействия", - отметила Кузнецова.
Кроме того, в рамках визита омбудсмен встретилась с первым замминистра иностранных дел САР Фейсалом Микдадом, который подчеркнул, что выстроенная российской стороной работа по вывозу детей из Сирии, в том числе из лагерей, расположенных на временно неподконтрольной официальным властям республики территории, во многом является примером для других государств.
Семья в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 01:26Война в Сирии
Двоих детей из сирийского лагеря привезли к бабушке в Чечню
В ходе встречи Кузнецова предложила создать комиссию из представителей различных государств для мониторинга соблюдения прав несовершеннолетних, находящихся в лагерях на территории Сирии, и устранения выявленных нарушений.
 
Война в СирииАсма АсадАнна КузнецоваСирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния