https://ria.ru/20201113/sirius-1584554378.html

"Сириус" попросил поддержки Путина в создании клиники

"Сириус" попросил поддержки Путина в создании клиники

Университет "Сириус" планирует создание клиники для развития центра генетики и наук о жизни и просит поддержки президента России Владимира Путина, сообщила на... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T20:03

2020-11-13T20:03

2020-11-13T20:03

образовательный центр "сириус"

елена шмелева

владимир путин

сочи

общество

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Университет "Сириус" планирует создание клиники для развития центра генетики и наук о жизни и просит поддержки президента России Владимира Путина, сообщила на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" руководитель фонда Елена Шмелева.Шмелева выступила на заседании с докладом об итогах работы фонда в 2019-2020 учебном году и планах на 2021-2023 годы. По ее словам, продолжается работа по развитию научно-технологического университета "Сириус". В нем созданы научно-образовательные подразделения по генетике, когнитивным наукам, искусственному интеллекту, а с прошлого года начал работу математический центр. При этом все центры университета будут работать на все направления "Сириуса", не только на науку, но развивать спорт и искусство."Сейчас в университете создается мощнейший центр генетики и наук о жизни. Мы считаем, что сегодня ни один ведущий университет, а особенно университет, который теперь отвечает за инновационное развитие первой федеральной территории, не может полноценно развиваться без университетской клиники… Просим вас поддержать эту инициативу. Это позволит начать формировать и сильный научно-педагогический коллектив, и даже направить часть средств этого года на оборудование для исследования в области спортивной медицины", - отметила Шмелева.Она пояснила, что весомый вклад в развитие клиники сделают и центр генетики, и центр когнитивных исследований, и все партнеры "Сириуса". И хотя создание клиники это долгосрочная задача для университета, но начата разработка ее концепции.Университет "Сириус" выступает ключевым звеном созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры в Сочи инновационной цепочки полного цикла. Экосистема "Сириуса" включает уникальный Образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. Создаваемые научными сотрудниками Университета прототипы продуктов и технологий в среднесрочной перспективе будут формировать образ российской высокотехнологичной индустрии. По плану развития в 10-летней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около 8 тысяч человек.

https://ria.ru/20201113/sirius-1584543957.html

https://ria.ru/20201113/sirius-1584542456.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образовательный центр "сириус", елена шмелева, владимир путин, сочи, общество