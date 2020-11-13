https://ria.ru/20201113/sirius-1584554378.html
"Сириус" попросил поддержки Путина в создании клиники
"Сириус" попросил поддержки Путина в создании клиники
Университет "Сириус" планирует создание клиники для развития центра генетики и наук о жизни и просит поддержки президента России Владимира Путина, сообщила на... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T20:03
2020-11-13T20:03
2020-11-13T20:03
образовательный центр "сириус"
елена шмелева
владимир путин
сочи
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/02/1557220220_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_9fd45c901d80692d1595b8e0eabd0ef4.jpg
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Университет "Сириус" планирует создание клиники для развития центра генетики и наук о жизни и просит поддержки президента России Владимира Путина, сообщила на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" руководитель фонда Елена Шмелева.Шмелева выступила на заседании с докладом об итогах работы фонда в 2019-2020 учебном году и планах на 2021-2023 годы. По ее словам, продолжается работа по развитию научно-технологического университета "Сириус". В нем созданы научно-образовательные подразделения по генетике, когнитивным наукам, искусственному интеллекту, а с прошлого года начал работу математический центр. При этом все центры университета будут работать на все направления "Сириуса", не только на науку, но развивать спорт и искусство."Сейчас в университете создается мощнейший центр генетики и наук о жизни. Мы считаем, что сегодня ни один ведущий университет, а особенно университет, который теперь отвечает за инновационное развитие первой федеральной территории, не может полноценно развиваться без университетской клиники… Просим вас поддержать эту инициативу. Это позволит начать формировать и сильный научно-педагогический коллектив, и даже направить часть средств этого года на оборудование для исследования в области спортивной медицины", - отметила Шмелева.Она пояснила, что весомый вклад в развитие клиники сделают и центр генетики, и центр когнитивных исследований, и все партнеры "Сириуса". И хотя создание клиники это долгосрочная задача для университета, но начата разработка ее концепции.Университет "Сириус" выступает ключевым звеном созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры в Сочи инновационной цепочки полного цикла. Экосистема "Сириуса" включает уникальный Образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. Создаваемые научными сотрудниками Университета прототипы продуктов и технологий в среднесрочной перспективе будут формировать образ российской высокотехнологичной индустрии. По плану развития в 10-летней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около 8 тысяч человек.
https://ria.ru/20201113/sirius-1584543957.html
https://ria.ru/20201113/sirius-1584542456.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155722/02/1557220220_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_6add6719896ab96de488cb2c02a133ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образовательный центр "сириус", елена шмелева, владимир путин, сочи, общество
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости.
Университет "Сириус" планирует создание клиники для развития центра генетики и наук о жизни и просит поддержки президента России Владимира Путина
, сообщила на заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" руководитель фонда Елена Шмелева
.
Шмелева выступила на заседании с докладом об итогах работы фонда в 2019-2020 учебном году и планах на 2021-2023 годы. По ее словам, продолжается работа по развитию научно-технологического университета "Сириус". В нем созданы научно-образовательные подразделения по генетике, когнитивным наукам, искусственному интеллекту, а с прошлого года начал работу математический центр. При этом все центры университета будут работать на все направления "Сириуса", не только на науку, но развивать спорт и искусство.
"Сейчас в университете создается мощнейший центр генетики и наук о жизни. Мы считаем, что сегодня ни один ведущий университет, а особенно университет, который теперь отвечает за инновационное развитие первой федеральной территории, не может полноценно развиваться без университетской клиники… Просим вас поддержать эту инициативу. Это позволит начать формировать и сильный научно-педагогический коллектив, и даже направить часть средств этого года на оборудование для исследования в области спортивной медицины", - отметила Шмелева.
Она пояснила, что весомый вклад в развитие клиники сделают и центр генетики, и центр когнитивных исследований, и все партнеры "Сириуса". И хотя создание клиники это долгосрочная задача для университета, но начата разработка ее концепции.
Университет "Сириус" выступает ключевым звеном созданной с использованием объектов олимпийской инфраструктуры в Сочи
инновационной цепочки полного цикла. Экосистема "Сириуса" включает уникальный Образовательный центр "Сириус", университетские ультрасовременные лаборатории, инструменты трансфера технологий и внедренческую инфраструктуру. Создаваемые научными сотрудниками Университета прототипы продуктов и технологий в среднесрочной перспективе будут формировать образ российской высокотехнологичной индустрии. По плану развития в 10-летней перспективе в университетском кампусе будут одновременно учиться, жить и работать около 8 тысяч человек.