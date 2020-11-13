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Путин отметил, что "Сириус" работает в интересах детей
Путин отметил, что "Сириус" работает в интересах детей
Образовательный центр "Сириус" работает в интересах детей, его выпускники достигают значительных успехов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:48
2020-11-13T18:48
образовательный центр "сириус"
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" работает в интересах детей, его выпускники достигают значительных успехов, сообщил президент РФ Владимир Путин.На заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" Путин напомнил, что в сентябре "Сириусу" исполнилось пять лет, и за это время он "без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России".Он отметил, что "Сириус" помогает одаренным школьникам, прежде всего, из регионов, в том числе, из небольших городов и удаленных поселков, поставить перед собой великие цели, взять мощный старт."Сегодня участники программы "Сириуса" учатся в ведущих вузах страны, получают государственные гранты и стипендии, кстати говоря, тоже через "Сириус" эта идет поддержка", - добавил президент.Некоторые из них даже уже работают в крупнейших отечественных компаниях, отметил он."Что касается юных музыкантов, артистов балета, то перед ними открыли свои двери наши выдающиеся творческие училища, балетные, музыкальные школы. А юниорские сборные России по хоккею сегодня практически полностью формируются на базе "Сириуса", - сказал Путин.
https://ria.ru/20201102/deti-1582654899.html
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образовательный центр "сириус", владимир путин, общество

Путин отметил, что "Сириус" работает в интересах детей

18:48 13.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" работает в интересах детей, его выпускники достигают значительных успехов, сообщил президент РФ Владимир Путин.
На заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" Путин напомнил, что в сентябре "Сириусу" исполнилось пять лет, и за это время он "без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России".

"Хочу вам всем сказать огромное спасибо. Именно в нашей стране на базе объектов Олимпиады был создан уникальный образовательный центр. Это так называемое олимпийское наследие – а именно такое решение мы в свое время и приняли, создать этот центр как элемент олимпийского наследия – он работает в интересах детей", - сказал Путин.

Он отметил, что "Сириус" помогает одаренным школьникам, прежде всего, из регионов, в том числе, из небольших городов и удаленных поселков, поставить перед собой великие цели, взять мощный старт.
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"Сегодня участники программы "Сириуса" учатся в ведущих вузах страны, получают государственные гранты и стипендии, кстати говоря, тоже через "Сириус" эта идет поддержка", - добавил президент.
Некоторые из них даже уже работают в крупнейших отечественных компаниях, отметил он.
"Что касается юных музыкантов, артистов балета, то перед ними открыли свои двери наши выдающиеся творческие училища, балетные, музыкальные школы. А юниорские сборные России по хоккею сегодня практически полностью формируются на базе "Сириуса", - сказал Путин.
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