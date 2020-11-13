https://ria.ru/20201113/sirius-1584543957.html

Путин отметил, что "Сириус" работает в интересах детей

Путин отметил, что "Сириус" работает в интересах детей

Образовательный центр "Сириус" работает в интересах детей, его выпускники достигают значительных успехов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:48

2020-11-13T18:48

2020-11-13T18:48

образовательный центр "сириус"

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Образовательный центр "Сириус" работает в интересах детей, его выпускники достигают значительных успехов, сообщил президент РФ Владимир Путин.На заседании попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех" Путин напомнил, что в сентябре "Сириусу" исполнилось пять лет, и за это время он "без всякого преувеличения стал подлинным достоянием России".Он отметил, что "Сириус" помогает одаренным школьникам, прежде всего, из регионов, в том числе, из небольших городов и удаленных поселков, поставить перед собой великие цели, взять мощный старт."Сегодня участники программы "Сириуса" учатся в ведущих вузах страны, получают государственные гранты и стипендии, кстати говоря, тоже через "Сириус" эта идет поддержка", - добавил президент.Некоторые из них даже уже работают в крупнейших отечественных компаниях, отметил он."Что касается юных музыкантов, артистов балета, то перед ними открыли свои двери наши выдающиеся творческие училища, балетные, музыкальные школы. А юниорские сборные России по хоккею сегодня практически полностью формируются на базе "Сириуса", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201102/deti-1582654899.html

https://ria.ru/20201113/sirius-1584542456.html

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образовательный центр "сириус", владимир путин, общество