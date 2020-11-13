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Путин заявил о предоставлении "Сириусу" статуса федеральной территории
Путин заявил о предоставлении "Сириусу" статуса федеральной территории
Президент РФ Владимир Путин заявил о предоставлении образовательному центру "Сириус" статуса федеральной территории и поручил кабмину своевременно подготовить... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T18:46
2020-11-13T18:46
образовательный центр "сириус"
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о предоставлении образовательному центру "Сириус" статуса федеральной территории и поручил кабмину своевременно подготовить все необходимые правовые акты.Он отметил, что соответствующий законопроект был подготовлен членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, и он уже внесен в Госдуму."Я прошу правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период федеральной территории "Сириус", а также обеспечить экономическую основу ее деятельности" - добавил Путин.По его словам, все решения должны вступить в силу с 2021 года.
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образовательный центр "сириус", госдума рф, владимир путин, общество

Путин заявил о предоставлении "Сириусу" статуса федеральной территории

18:46 13.11.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на скейте по набережной пляжа ПТГ "Сириус" в городе Сочи
Девушка катается на скейте по набережной пляжа ПТГ Сириус в городе Сочи - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о предоставлении образовательному центру "Сириус" статуса федеральной территории и поручил кабмину своевременно подготовить все необходимые правовые акты.
"Считаю правильным впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новым положением Конституции РФ и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность "Сириуса" и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством РФ", - сказал Путин в ходе заседания попечительского совета образовательного фонда "Талант и успех", который проходил в режиме видеоконференцсвязи.
Он отметил, что соответствующий законопроект был подготовлен членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, и он уже внесен в Госдуму.
"Я прошу правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период федеральной территории "Сириус", а также обеспечить экономическую основу ее деятельности" - добавил Путин.
По его словам, все решения должны вступить в силу с 2021 года.
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Образовательный центр "Сириус"Госдума РФВладимир ПутинОбщество
 
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