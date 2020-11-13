https://ria.ru/20201113/sirius-1584542456.html

Путин заявил о предоставлении "Сириусу" статуса федеральной территории

Путин заявил о предоставлении "Сириусу" статуса федеральной территории

Президент РФ Владимир Путин заявил о предоставлении образовательному центру "Сириус" статуса федеральной территории и поручил кабмину своевременно подготовить... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T18:46

2020-11-13T18:46

2020-11-13T18:46

образовательный центр "сириус"

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о предоставлении образовательному центру "Сириус" статуса федеральной территории и поручил кабмину своевременно подготовить все необходимые правовые акты.Он отметил, что соответствующий законопроект был подготовлен членами рабочей группы по подготовке поправок в конституцию РФ, и он уже внесен в Госдуму."Я прошу правительство своевременно подготовить все необходимые правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период федеральной территории "Сириус", а также обеспечить экономическую основу ее деятельности" - добавил Путин.По его словам, все решения должны вступить в силу с 2021 года.

https://ria.ru/20201113/sirius-1584477146.html

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образовательный центр "сириус", госдума рф, владимир путин, общество