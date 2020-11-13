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В Госдуме может появиться депутат от федеральной территории "Сириус"
В Госдуме может появиться депутат от федеральной территории "Сириус"
Федеральная территория "Сириус" может быть определена в качестве отдельного самостоятельного одномандатного избирательного округа, а, соответственно, ее... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T14:09
2020-11-13T14:17
андрей клишас
краснодарский край
россия
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Федеральная территория "Сириус" может быть определена в качестве отдельного самостоятельного одномандатного избирательного округа, а, соответственно, ее представитель — получить мандат в Госдуме, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Вопрос этот окончательно, по его словам, будет решаться при "нарезке" избирательных округов. "Мне кажется, это не Краснодарский край и не город", - сказал депутат.Что касается представительства "Сириуса" в верхней палате парламента, то его, по словам Крашенинникова, не потребуется. "Это не субъект Федерации. Этот вопрос понятен", - сказал он.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Как ожидается, закон должен быть принят до конца года.Согласно проекту, власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней. Также законопроект устанавливает структуру органов публичной власти территории "Сириус", которую составляют Совет федеральной территории, глава и администрация. Совет территории "Сириус" формируется на 5 лет в составе 17 членов. Глава территории избирается Советом по представлению президента РФ на срок до 5 лет.Выборы в Госдуму, как ожидается, должны состояться осенью 2021 года.
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андрей клишас, краснодарский край, россия, павел крашенинников, госдума рф, политика

В Госдуме может появиться депутат от федеральной территории "Сириус"

14:09 13.11.2020 (обновлено: 14:17 13.11.2020)
 
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Федеральная территория "Сириус" может быть определена в качестве отдельного самостоятельного одномандатного избирательного округа, а, соответственно, ее представитель — получить мандат в Госдуме, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Надо будет смотреть с точки зрения избирательного (законодательства), как это будет. Надо будет отдельно это смотреть. Я пока не знаю, но вполне возможно, что это будет одномандатный округ, либо это будет захватывать еще территорию", - сказал Крашенинников.

Вопрос этот окончательно, по его словам, будет решаться при "нарезке" избирательных округов. "Мне кажется, это не Краснодарский край и не город", - сказал депутат.
Что касается представительства "Сириуса" в верхней палате парламента, то его, по словам Крашенинникова, не потребуется. "Это не субъект Федерации. Этот вопрос понятен", - сказал он.
В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Как ожидается, закон должен быть принят до конца года.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 13:39
Клишас рассказал, как будут устроены органы власти территории "Сириус"
Согласно проекту, власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней. Также законопроект устанавливает структуру органов публичной власти территории "Сириус", которую составляют Совет федеральной территории, глава и администрация. Совет территории "Сириус" формируется на 5 лет в составе 17 членов. Глава территории избирается Советом по представлению президента РФ на срок до 5 лет.
Выборы в Госдуму, как ожидается, должны состояться осенью 2021 года.
 
Андрей КлишасКраснодарский крайРоссияПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
 
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