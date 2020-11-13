https://ria.ru/20201113/sirius-1584477146.html

В Госдуме может появиться депутат от федеральной территории "Сириус"

В Госдуме может появиться депутат от федеральной территории "Сириус"

Федеральная территория "Сириус" может быть определена в качестве отдельного самостоятельного одномандатного избирательного округа, а, соответственно, ее... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T14:09

2020-11-13T14:09

2020-11-13T14:17

андрей клишас

краснодарский край

россия

павел крашенинников

госдума рф

политика

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Федеральная территория "Сириус" может быть определена в качестве отдельного самостоятельного одномандатного избирательного округа, а, соответственно, ее представитель — получить мандат в Госдуме, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.Вопрос этот окончательно, по его словам, будет решаться при "нарезке" избирательных округов. "Мне кажется, это не Краснодарский край и не город", - сказал депутат.Что касается представительства "Сириуса" в верхней палате парламента, то его, по словам Крашенинникова, не потребуется. "Это не субъект Федерации. Этот вопрос понятен", - сказал он.В понедельник в Госдуму был внесен проект федерального закона "О федеральной территории "Сириус" в развитие обновленных положений конституции. Авторы законопроекта - Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Как ожидается, закон должен быть принят до конца года.Согласно проекту, власти федеральной территории "Сириус" будут обладать рядом полномочий федерального, регионального и муниципального уровней. Также законопроект устанавливает структуру органов публичной власти территории "Сириус", которую составляют Совет федеральной территории, глава и администрация. Совет территории "Сириус" формируется на 5 лет в составе 17 членов. Глава территории избирается Советом по представлению президента РФ на срок до 5 лет.Выборы в Госдуму, как ожидается, должны состояться осенью 2021 года.

https://ria.ru/20201109/sirius-1583740534.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, краснодарский край, россия, павел крашенинников, госдума рф, политика