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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201113/simpozium-1584450020.html
Ученые России и Китая обсудили вопросы гликолипидного метаболизма
Ученые России и Китая обсудили вопросы гликолипидного метаболизма
Китайско-российский симпозиум по вопросам гликолипидного метаболизма состоялся в четверг в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:22
2020-11-13T12:22
россия-китай: главное
гуандун
гуанчжоу
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МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский симпозиум по вопросам гликолипидного метаболизма состоялся в четверг в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун.В формате видеосвязи 19 академиков и экспертов из Китая и России обсудили вопросы по таким темам, как исследование механизмов развития патологических и физиологических процессов заболеваний, связанных с метаболизмом гликолипидов, профилактика и лечение таких заболеваний на основе сочетанной терапии традиционной и классической медицины, а также разработка соответствующих лекарственных препаратов.Мария Ковалевская, профессор Воронежского государственного медицинского университета им. И. И. Бурденко, отметила, что по всему миру наблюдается высокая заболеваемость метаболическими болезнями с диабетом в качестве их представителя, что уже стало проблемой здравоохранения, носящей глобальный характер. Она выразила надежду, что российские и китайские вузы смогут активизировать академические обмены по борьбе с такими заболеваниями.Ученые двух стран пообещали прилагать совместные усилия для стимулирования международных обменов и сотрудничества по фундаментальной, клинической и трансляционной медицине, в частности, в области диагностики и лечения заболеваний, связанных с метаболизмом гликолипидов.Синхронно с симпозиумом также прошло 4-е ежегодное совещание профессионального совета по метаболическим болезням Всемирной федерации китайских медицинских обществ. Эти мероприятия были организованы Инженерной академией Китая и совместно проведены Гуандунским фармацевтическим университетом, Харбинским медицинским университетом и Воронежским государственным медицинским университетом имени Бурденко.
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гуандун
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гуандун, гуанчжоу

Ученые России и Китая обсудили вопросы гликолипидного метаболизма

12:22 13.11.2020
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаГуанчжоу, Китай
Гуанчжоу, Китай - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайско-российский симпозиум по вопросам гликолипидного метаболизма состоялся в четверг в городе Гуанчжоу, административном центре провинции Гуандун.
В формате видеосвязи 19 академиков и экспертов из Китая и России обсудили вопросы по таким темам, как исследование механизмов развития патологических и физиологических процессов заболеваний, связанных с метаболизмом гликолипидов, профилактика и лечение таких заболеваний на основе сочетанной терапии традиционной и классической медицины, а также разработка соответствующих лекарственных препаратов.
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Мария Ковалевская, профессор Воронежского государственного медицинского университета им. И. И. Бурденко, отметила, что по всему миру наблюдается высокая заболеваемость метаболическими болезнями с диабетом в качестве их представителя, что уже стало проблемой здравоохранения, носящей глобальный характер. Она выразила надежду, что российские и китайские вузы смогут активизировать академические обмены по борьбе с такими заболеваниями.
Ученые двух стран пообещали прилагать совместные усилия для стимулирования международных обменов и сотрудничества по фундаментальной, клинической и трансляционной медицине, в частности, в области диагностики и лечения заболеваний, связанных с метаболизмом гликолипидов.
Синхронно с симпозиумом также прошло 4-е ежегодное совещание профессионального совета по метаболическим болезням Всемирной федерации китайских медицинских обществ. Эти мероприятия были организованы Инженерной академией Китая и совместно проведены Гуандунским фармацевтическим университетом, Харбинским медицинским университетом и Воронежским государственным медицинским университетом имени Бурденко.
 
Россия-Китай: ГлавноеГуандунГуанчжоу
 
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