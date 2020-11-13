https://ria.ru/20201113/shvetsiya-1584427811.html

Швеция признала ошибочным прогноз о второй волне коронавируса

Швеция признала ошибочным прогноз о второй волне коронавируса

Агентство общественного здравоохранения Швеции признало неверным собственный прогноз развития второй волны COVID-19, сообщает Financial Times. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T10:37

2020-11-13T10:37

2020-11-13T12:10

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

швеция

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в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Агентство общественного здравоохранения Швеции признало неверным собственный прогноз развития второй волны COVID-19, сообщает Financial Times.Власти рассчитывали, что отказ от ограничений весной поможет сформировать коллективный иммунитет, который помешает подъему заболеваемости осенью. Однако, как показала практика, все получилось иначе: число госпитализаций в Швеции сейчас растет быстрее, чем в любой другой европейской стране. В Стокгольме каждый пятый тест дает положительный результат. Это, как пишет издание, позволяет предположить, что вирус еще более распространен, чем показывает официальная статистика. "Пока что стратегия Швеции терпит крах", — считает вирусолог Лена Эйнхорн, которая критикует действия шведских властей. Она отметила, что несколько дней назад в стране было в восемь раз больше случаев заражения коронавирусом на душу населения, чем в Финляндии, и в три с половиной раза больше, чем в Норвегии. "Осенью им должно было быть хуже, чем нам, потому что у нас должен был быть иммунитет", — рассказала Эйнхорн.Специалист Агентства здравоохранения Сара Бифорс, со своей стороны, обратила внимание на то, что странах, которые вводили карантин весной и вводят его сейчас, тоже наблюдается рост заболеваемости."Похоже, это работает по такой схеме: если у вас было много случаев весной, то будет много случаев и сейчас. Мы не знаем, почему так происходит", — сказала она.Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл пояснил, что наличие иммунитета к коронавирусу остается "большой загадкой". По его словам, у вируса есть "долгосрочные перспективы", поэтому нужна стратегия, которая работала бы на протяжении многих месяцев или даже лет.Швеция не вводит формальный карантин, это единственная европейская страна, которая не заставляет людей носить маски за пределами больниц. Однако некоторые ограничения все же действуют: Агентство общественного здравоохранения рекомендует соблюдать социальную дистанцию, гигиену рук и работать из дома, избегать закрытых пространств, отказаться от посещений магазинов, торговых центров, тренажерных залов и других подобных помещений. Людям, которые проживают не вместе, советуют не встречаться. В ресторанах за одним столом могут сидеть не более восьми человек. В Стокгольме и регионах Вестра-Гёталанд и Эстергётланд, где наблюдается рост заболеваемости, ввели более жесткие ограничения. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584402859.html

https://ria.ru/20201112/put-1584336413.html

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коронавирус covid-19, швеция, финляндия, норвегия, в мире