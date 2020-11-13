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В Башкирии школьник отравился снюсом
В Башкирии школьник отравился снюсом
Следственные органы Башкирии выясняют, откуда 11-летний школьник взял жевательный снюс, которым отравился, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T11:43
2020-11-13T11:43
екатерина раевская
следственный комитет россии (ск рф)
альшеевский район
происшествия
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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют, откуда 11-летний школьник взял жевательный снюс, которым отравился, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 12 ноября из своей квартиры в реанимационное отделение Раевской центральной районной больницы Альшеевского района с признаками острого отравления жевательной смесью растительного происхождения доставлен 11-летний мальчик.По факту отравления ребенка следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".В феврале 2020 года башкирский парламент установил штраф в размере 250 тысяч рублей продавцам снюсов и кальянов, которые отпускают жевательные и сосательные бестабачные никотиносодержащие смеси детям.
https://ria.ru/20200731/1575231992.html
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альшеевский район
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екатерина раевская, следственный комитет россии (ск рф), альшеевский район, происшествия

В Башкирии школьник отравился снюсом

11:43 13.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют, откуда 11-летний школьник взял жевательный снюс, которым отравился, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 12 ноября из своей квартиры в реанимационное отделение Раевской центральной районной больницы Альшеевского района с признаками острого отравления жевательной смесью растительного происхождения доставлен 11-летний мальчик.
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По факту отравления ребенка следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
"Следователям предстоит опросить родителей ребенка, его сверстников и других очевидцев, изучить жилищно-бытовые условия его проживания, исследовать состав употребленного вещества, установить, каким образом подросток получил доступ к растительной смеси, а также провести иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех причин и условий, способствующих произошедшему", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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В феврале 2020 года башкирский парламент установил штраф в размере 250 тысяч рублей продавцам снюсов и кальянов, которые отпускают жевательные и сосательные бестабачные никотиносодержащие смеси детям.
 
Екатерина РаевскаяСледственный комитет России (СК РФ)Альшеевский районПроисшествия
 
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