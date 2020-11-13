https://ria.ru/20201113/shkolnik-1584443422.html

В Башкирии школьник отравился снюсом

В Башкирии школьник отравился снюсом

Следственные органы Башкирии выясняют, откуда 11-летний школьник взял жевательный снюс, которым отравился, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T11:43

2020-11-13T11:43

2020-11-13T11:43

екатерина раевская

следственный комитет россии (ск рф)

альшеевский район

происшествия

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УФА, 13 ноя – РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют, откуда 11-летний школьник взял жевательный снюс, которым отравился, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, 12 ноября из своей квартиры в реанимационное отделение Раевской центральной районной больницы Альшеевского района с признаками острого отравления жевательной смесью растительного происхождения доставлен 11-летний мальчик.По факту отравления ребенка следственные органы организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".В феврале 2020 года башкирский парламент установил штраф в размере 250 тысяч рублей продавцам снюсов и кальянов, которые отпускают жевательные и сосательные бестабачные никотиносодержащие смеси детям.

https://ria.ru/20200731/1575231992.html

https://ria.ru/20201022/tabak-1581015181.html

альшеевский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина раевская, следственный комитет россии (ск рф), альшеевский район, происшествия