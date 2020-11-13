https://ria.ru/20201113/sheregesh-1584473514.html
ОМОН с собаками проверяет горнолыжный курорт в Шерегеше
ОМОН с собаками проверяет горнолыжный курорт в Шерегеше
ОМОН с собаками проверяет на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов территорию популярного горнолыжного курорта в Шерегеше перед его открытием,... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:18
2020-11-13T15:18
2020-11-13T15:18
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОМОН с собаками проверяет на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов территорию популярного горнолыжного курорта в Шерегеше перед его открытием, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.Курорт Шерегеш ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов. Горнолыжный сезон в нем длится с ноября по май. Ранее пресс-служба администрации правительства региона сообщала, что горнолыжный сезон в Кузбассе откроется массовыми мероприятиями с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях распространения коронавируса."Управление Росгвардии по Кемеровской области обеспечит правопорядок и безопасность граждан в поселке Шерегеш Таштагольского района, где в ближайшие выходные состоится открытие горнолыжного сезона. Кинологи ОМОН со служебными собаками предварительно проведут проверку мест отдыха граждан на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.Маршруты патрулирования дополнительных экипажей вневедомственной охраны будут приближены к туристическим объектам.
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туризм, туристы, омон россии, новости - туризм, таштагольский район, кемеровская область
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОМОН с собаками проверяет на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов территорию популярного горнолыжного курорта в Шерегеше перед его открытием, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.
Курорт Шерегеш ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов. Горнолыжный сезон в нем длится с ноября по май. Ранее пресс-служба администрации правительства региона сообщала, что горнолыжный сезон в Кузбассе откроется массовыми мероприятиями с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях распространения коронавируса.
"Управление Росгвардии по Кемеровской области обеспечит правопорядок и безопасность граждан в поселке Шерегеш Таштагольского района, где в ближайшие выходные состоится открытие горнолыжного сезона. Кинологи ОМОН со служебными собаками предварительно проведут проверку мест отдыха граждан на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
Маршруты патрулирования дополнительных экипажей вневедомственной охраны будут приближены к туристическим объектам.