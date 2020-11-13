https://ria.ru/20201113/sheregesh-1584473514.html

ОМОН с собаками проверяет горнолыжный курорт в Шерегеше

ОМОН с собаками проверяет горнолыжный курорт в Шерегеше

ОМОН с собаками проверяет на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов территорию популярного горнолыжного курорта в Шерегеше перед его открытием,... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T15:18

2020-11-13T15:18

2020-11-13T15:18

туризм

туризм

туристы

омон россии

новости - туризм

таштагольский район

кемеровская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/104995/53/1049955332_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_97dd2701fc32e7a3cbb3ea6093dfab48.jpg

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ОМОН с собаками проверяет на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов территорию популярного горнолыжного курорта в Шерегеше перед его открытием, рассказали РИА Новости в пресс-службе Росгвардии.Курорт Шерегеш ежегодно посещают несколько сотен тысяч туристов. Горнолыжный сезон в нем длится с ноября по май. Ранее пресс-служба администрации правительства региона сообщала, что горнолыжный сезон в Кузбассе откроется массовыми мероприятиями с соблюдением всех противоэпидемических мер в условиях распространения коронавируса."Управление Росгвардии по Кемеровской области обеспечит правопорядок и безопасность граждан в поселке Шерегеш Таштагольского района, где в ближайшие выходные состоится открытие горнолыжного сезона. Кинологи ОМОН со служебными собаками предварительно проведут проверку мест отдыха граждан на отсутствие подозрительных и взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.Маршруты патрулирования дополнительных экипажей вневедомственной охраны будут приближены к туристическим объектам.

https://ria.ru/20201112/otdykh-1584247743.html

таштагольский район

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, туристы, омон россии, новости - туризм, таштагольский район, кемеровская область