https://ria.ru/20201113/shengen-1584519061.html
ЕС хочет усилить контроль внешних границ Шенгена
ЕС хочет усилить контроль внешних границ Шенгена
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз в рамках борьбы с терроризмом должен усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы иметь возможность отслеживать... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:04
2020-11-13T17:04
2020-11-13T17:41
шенгенская зона
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз в рамках борьбы с терроризмом должен усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы иметь возможность отслеживать передвижение людей из третьих стран и последующее их передвижение внутри Шенгенской зоны, говорится в совместном заявлении глав МВД союза.В ЕС подчеркнули, что передвижение лиц, представляющих террористическую угрозу, является проблемой для стран союза. "Мы хотим усилить и развить меры безопасности в Шенгенской зоне, а также инструменты для трансграничного сотрудничества правоохранительных органов… Не менее важно укрепление отношений с третьими странами, особенно в вопросе высылки преступников и лиц, представляющих террористическую или экстремистскую угрозу", - поясняется в заявлении.
https://ria.ru/20201113/migratsiya-1584365236.html
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шенгенская зона, евросоюз, в мире