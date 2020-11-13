https://ria.ru/20201113/shengen-1584519061.html

ЕС хочет усилить контроль внешних границ Шенгена

ЕС хочет усилить контроль внешних границ Шенгена

БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз в рамках борьбы с терроризмом должен усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы иметь возможность отслеживать... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T17:04

2020-11-13T17:04

2020-11-13T17:41

шенгенская зона

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз в рамках борьбы с терроризмом должен усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы иметь возможность отслеживать передвижение людей из третьих стран и последующее их передвижение внутри Шенгенской зоны, говорится в совместном заявлении глав МВД союза.В ЕС подчеркнули, что передвижение лиц, представляющих террористическую угрозу, является проблемой для стран союза. "Мы хотим усилить и развить меры безопасности в Шенгенской зоне, а также инструменты для трансграничного сотрудничества правоохранительных органов… Не менее важно укрепление отношений с третьими странами, особенно в вопросе высылки преступников и лиц, представляющих террористическую или экстремистскую угрозу", - поясняется в заявлении.

https://ria.ru/20201113/migratsiya-1584365236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шенгенская зона, евросоюз, в мире