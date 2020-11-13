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ЕС хочет усилить контроль внешних границ Шенгена
ЕС хочет усилить контроль внешних границ Шенгена
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз в рамках борьбы с терроризмом должен усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы иметь возможность отслеживать... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T17:04
2020-11-13T17:41
шенгенская зона
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз в рамках борьбы с терроризмом должен усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы иметь возможность отслеживать передвижение людей из третьих стран и последующее их передвижение внутри Шенгенской зоны, говорится в совместном заявлении глав МВД союза.В ЕС подчеркнули, что передвижение лиц, представляющих террористическую угрозу, является проблемой для стран союза. "Мы хотим усилить и развить меры безопасности в Шенгенской зоне, а также инструменты для трансграничного сотрудничества правоохранительных органов… Не менее важно укрепление отношений с третьими странами, особенно в вопросе высылки преступников и лиц, представляющих террористическую или экстремистскую угрозу", - поясняется в заявлении.
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шенгенская зона, евросоюз, в мире

ЕС хочет усилить контроль внешних границ Шенгена

17:04 13.11.2020 (обновлено: 17:41 13.11.2020)
 
© REUTERS / Leonhard FoegerСотрудники австрийской полиции
Сотрудники австрийской полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
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БРЮССЕЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Евросоюз в рамках борьбы с терроризмом должен усилить контроль на внешних границах Шенгена, чтобы иметь возможность отслеживать передвижение людей из третьих стран и последующее их передвижение внутри Шенгенской зоны, говорится в совместном заявлении глав МВД союза.

"Мы должны эффективно контролировать наши внешние границы, в цифровом формате регистрировать въезд и выезд из Шенгенской зоны и более тесно сотрудничать с третьими странами для борьбы с террористическими угрозами", - говорится в документе.

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В ЕС подчеркнули, что передвижение лиц, представляющих террористическую угрозу, является проблемой для стран союза. "Мы хотим усилить и развить меры безопасности в Шенгенской зоне, а также инструменты для трансграничного сотрудничества правоохранительных органов… Не менее важно укрепление отношений с третьими странами, особенно в вопросе высылки преступников и лиц, представляющих террористическую или экстремистскую угрозу", - поясняется в заявлении.
 
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