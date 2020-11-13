Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201113/sdelka-1584463179.html
МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном
МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном
Москва не исключает возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, при этом РФ... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:03
2020-11-13T13:22
мария захарова
совет безопасности оон
евросоюз
россия
приостановка ираном участия в ядерной сделке
выход сша из ядерной сделки по ирану
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_fdb2349a048995b7cda931375b34a550.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва не исключает возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, при этом РФ призывает США сохранить целостность "ядерной сделки" с Тегераном, Вашингтон должен выполнить все свои обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос о том, как Москва относится к возможности возвращения США в СВПД, Захарова подчеркнула: "Мы не исключаем такой возможности, и мы ее никогда не исключали. Если американцы готовы встать на путь исправления, то это можно только приветствовать. Когда движение в этом направлении станет реальностью, оно не должно быть обставлено или отягощено дополнительными условиями".По словам дипломата, необходимо исключить пересмотр СВПД, не допустить привнесения в процесс его реализации тех аспектов, которые выходят за рамки всеобъемлющей договоренности 2015 года, особенно тех, что не имеют отношения к иранской ядерной программе."Важно сохранить целостность так называемой ядерной сделки, резолюции СБ ООН 2231, и со стороны Вашингтона потребуется обеспечить полное выполнение всех обязательств, исправить все нарушения, которые они допустили, выйдя в одностороннем порядке из СВПД в мае 2018 года. Это касается отмены всех односторонних санкций против Ирана", - подчеркнула Захарова.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20201105/svpd-1583160182.html
https://ria.ru/20200925/svpd-1577756333.html
россия
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568852869_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cae6105832e349731b11af80dd13ee44.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, совет безопасности оон, евросоюз, россия, приостановка ираном участия в ядерной сделке, выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире

МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном

13:03 13.11.2020 (обновлено: 13:22 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва не исключает возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, при этом РФ призывает США сохранить целостность "ядерной сделки" с Тегераном, Вашингтон должен выполнить все свои обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Отвечая на вопрос о том, как Москва относится к возможности возвращения США в СВПД, Захарова подчеркнула: "Мы не исключаем такой возможности, и мы ее никогда не исключали. Если американцы готовы встать на путь исправления, то это можно только приветствовать. Когда движение в этом направлении станет реальностью, оно не должно быть обставлено или отягощено дополнительными условиями".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 13:17Выборы президента США — 2020
Косачев рассказал, как победа Байдена может повлиять на СВПД
По словам дипломата, необходимо исключить пересмотр СВПД, не допустить привнесения в процесс его реализации тех аспектов, которые выходят за рамки всеобъемлющей договоренности 2015 года, особенно тех, что не имеют отношения к иранской ядерной программе.
"Важно сохранить целостность так называемой ядерной сделки, резолюции СБ ООН 2231, и со стороны Вашингтона потребуется обеспечить полное выполнение всех обязательств, исправить все нарушения, которые они допустили, выйдя в одностороннем порядке из СВПД в мае 2018 года. Это касается отмены всех односторонних санкций против Ирана", - подчеркнула Захарова.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 12:03
Иранский посол призвал Трампа извиниться за выход США из СВПД
 
Мария ЗахароваСовет Безопасности ООНЕвросоюзРоссияПриостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИранСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Байден дал новые обещания американцам
00:37В Крыму потушили пожар на территории Кизилташского монастыря
00:34Демократы попросили Байдена пересмотреть политику в отношении двух стран
00:29Полиция Монреаля ищет сообщивших о захвате заложников, сообщает СМИ
00:19НАСА отложило запуск корабля Crew Dragon с экипажем на МКС
00:09Пожар в Кизилташском монастыре в Крыму локализовали, сообщает настоятель
23:58В Монреале полиция эвакуирует людей из здания, где могут быть заложники
23:54Пашинян обратился к оппозиции
23:51В РПЦ поддержали желание Венгрии отразить в законе понятие пола и брака
23:50Лукашенко назвал позицию Путина по ситуации в Белоруссии порядочной
23:46Посольство России в Канаде отслеживает ситуацию в Монреале
23:44СМИ сообщили, что предполагаемые заложники покинули здание Ubisoft
23:41Ubisoft прокомментировала сообщения о захвате заложников в Монреале
23:41В Крыму загорелся Кизилташский монастырь
23:37В Москве умерли 69 пациентов с коронавирусом
23:28Поставщик машин для голосования отверг обвинения Трампа в подтасовках
23:14Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году
23:05Россия возобновила авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами
23:04Россия увеличит число рейсов в несколько стран
23:02Пашинян рассчитывает на открытие новых сухопутных коммуникаций с Россией
Лента новостейМолния