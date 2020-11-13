https://ria.ru/20201113/sdelka-1584463179.html

МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном

МИД призвал США сохранить целостность ядерной сделки с Ираном

Москва не исключает возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, при этом РФ... РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T13:03

2020-11-13T13:03

2020-11-13T13:22

мария захарова

совет безопасности оон

евросоюз

россия

приостановка ираном участия в ядерной сделке

выход сша из ядерной сделки по ирану

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

иран

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва не исключает возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, при этом РФ призывает США сохранить целостность "ядерной сделки" с Тегераном, Вашингтон должен выполнить все свои обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Отвечая на вопрос о том, как Москва относится к возможности возвращения США в СВПД, Захарова подчеркнула: "Мы не исключаем такой возможности, и мы ее никогда не исключали. Если американцы готовы встать на путь исправления, то это можно только приветствовать. Когда движение в этом направлении станет реальностью, оно не должно быть обставлено или отягощено дополнительными условиями".По словам дипломата, необходимо исключить пересмотр СВПД, не допустить привнесения в процесс его реализации тех аспектов, которые выходят за рамки всеобъемлющей договоренности 2015 года, особенно тех, что не имеют отношения к иранской ядерной программе."Важно сохранить целостность так называемой ядерной сделки, резолюции СБ ООН 2231, и со стороны Вашингтона потребуется обеспечить полное выполнение всех обязательств, исправить все нарушения, которые они допустили, выйдя в одностороннем порядке из СВПД в мае 2018 года. Это касается отмены всех односторонних санкций против Ирана", - подчеркнула Захарова.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20201105/svpd-1583160182.html

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россия

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, совет безопасности оон, евросоюз, россия, приостановка ираном участия в ядерной сделке, выход сша из ядерной сделки по ирану, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), иран, сша, в мире