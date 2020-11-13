https://ria.ru/20201113/sb-1584434389.html

Небензя: партнеры по СБ ООН радовались как дети возвращению очных встреч

Небензя: партнеры по СБ ООН радовались как дети возвращению очных встреч

Партнеры РФ по Совету Безопасности ООН "радовались как дети", когда Россия после долгого перерыва, связанного с коронавирусом, вернула встречи Совбеза в зал... РИА Новости, 13.11.2020

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2020-11-13T11:35

волкан бозкыр

василий небензя

генеральная ассамблея оон

нью-йорк (штат)

нью-йорк (город)

оон

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в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Партнеры РФ по Совету Безопасности ООН "радовались как дети", когда Россия после долгого перерыва, связанного с коронавирусом, вернула встречи Совбеза в зал заседаний, рассказал в интервью РИА Новости российский постпред при организации Василий Небензя.Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, еще весной оказался в центре пандемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В марте сотрудников штаб-квартиры перевели на удаленный режим работы, очные заседания в зале Совета Безопасности прекратились.Председательствовавшая в октябре в Совбезе Россия на фоне улучшения ситуации с коронавирусом решила проводить как можно больше заседаний при личном участии членов СБ. Впервые с марта заседания стали проводиться в зале Совета Безопасности, изначально отведенном для этого. В качестве мер предосторожности постпредство РФ при ООН установило на круглом столе Совбеза прозрачные перегородки из плексигласа между представителями делегаций.По словам Небензи, работа ООН по-прежнему "окрашена в "ковидные" тона". "Хотя, слава Богу, нам, как Совету Безопасности, так и Генассамблее, удалось выйти в свет после долгого перерыва. Новый председатель Генассамблеи Волкан Бозкыр твердый сторонник очного общения", - заявил постпред.По словам постпреда, все его коллеги по Совбезу - твердые сторонники очного общения, так как "дипломатия должна подразумевать работу всех пяти чувств". По видеосвязи, как признался Небензя, не все из них можно использовать.Он отметил, что Генассамблея сейчас работает в гибридном режиме. "Иногда люди сидят в нескольких залах в рамках одного заседания, чтобы соблюдать дистанцию", - пояснил постпред.Читайте полный текст интервью Василия Небензи >>

https://ria.ru/20201112/skripali-1584220850.html

https://ria.ru/20201112/navalnyy-1584245805.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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