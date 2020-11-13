Небензя: партнеры по СБ ООН радовались как дети возвращению очных встреч
11:00 13.11.2020 (обновлено: 11:35 13.11.2020)
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 13 ноя – РИА Новости. Партнеры РФ по Совету Безопасности ООН "радовались как дети", когда Россия после долгого перерыва, связанного с коронавирусом, вернула встречи Совбеза в зал заседаний, рассказал в интервью РИА Новости российский постпред при организации Василий Небензя.
Нью-Йорк, где расположена штаб-квартира ООН, еще весной оказался в центре пандемии коронавируса в США. В худшие дни в штате Нью-Йорк за сутки умирали более 700 человек. В марте сотрудников штаб-квартиры перевели на удаленный режим работы, очные заседания в зале Совета Безопасности прекратились.
Председательствовавшая в октябре в Совбезе Россия на фоне улучшения ситуации с коронавирусом решила проводить как можно больше заседаний при личном участии членов СБ. Впервые с марта заседания стали проводиться в зале Совета Безопасности, изначально отведенном для этого. В качестве мер предосторожности постпредство РФ при ООН установило на круглом столе Совбеза прозрачные перегородки из плексигласа между представителями делегаций.
По словам Небензи, работа ООН по-прежнему "окрашена в "ковидные" тона". "Хотя, слава Богу, нам, как Совету Безопасности, так и Генассамблее, удалось выйти в свет после долгого перерыва. Новый председатель Генассамблеи Волкан Бозкыр твердый сторонник очного общения", - заявил постпред.
"Работа на удаленном режиме имеет свои плюсы, конечно. Ты вышел из своего кабинета, спустился на другой этаж, сел в комнату для переговоров, тебе не надо никуда ехать. Но это, конечно, не то. Когда при нашем председательстве мы вернулись в зал Совета Безопасности, мои коллеги радовались как дети, как будто после каникул вернулись в школу", - рассказал Небензя.
По словам постпреда, все его коллеги по Совбезу - твердые сторонники очного общения, так как "дипломатия должна подразумевать работу всех пяти чувств". По видеосвязи, как признался Небензя, не все из них можно использовать.
Он отметил, что Генассамблея сейчас работает в гибридном режиме. "Иногда люди сидят в нескольких залах в рамках одного заседания, чтобы соблюдать дистанцию", - пояснил постпред.