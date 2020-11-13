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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584497320.html
Эстония потребовала от ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
Эстония потребовала от ЕС ввести новые санкции против Белоруссии
Эстония требует от Евросоюза введения новых санкций против Белоруссии после гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко, сообщила в пятницу... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T15:32
2020-11-13T15:32
протесты в белоруссии
урмас рейнсалу
александр лукашенко
евросоюз
эстония
белоруссия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Эстония требует от Евросоюза введения новых санкций против Белоруссии после гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД."Эстония в сотрудничестве с рядом других стран намеревается представить на уровне Европейского союза предложение о введении дополнительных санкций в отношении белорусских чиновников", - цитирует пресс-служба министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.Ранее белорусские СМИ сообщили, что в среду во двор жилых домов, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданском и масках снимать бело-красно-белые ленты. Завязалась потасовка, в результате которой ударился головой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит". Его увезли на микроавтобусе. По данным портала, из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу с формулировкой, что "травмы получил во время драки", пострадавшего прооперировали.В четверг пресс-служба минздрава сообщила, что он скончался. СК заявил, что у Бондаренко при первичном осмотре в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация, а обстоятельства его смерти устанавливаются. По данным СК, произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и "лицами, их снимающими".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии." Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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урмас рейнсалу, александр лукашенко, евросоюз, эстония, белоруссия, в мире

Эстония потребовала от ЕС ввести новые санкции против Белоруссии

15:32 13.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя - РИА Новости. Эстония требует от Евросоюза введения новых санкций против Белоруссии после гибели в Минске участника протестов Романа Бондаренко, сообщила в пятницу пресс-служба эстонского МИД.
"Эстония в сотрудничестве с рядом других стран намеревается представить на уровне Европейского союза предложение о введении дополнительных санкций в отношении белорусских чиновников", - цитирует пресс-служба министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу.
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В четверг пресс-служба минздрава сообщила, что он скончался. СК заявил, что у Бондаренко при первичном осмотре в больнице наряду с телесными повреждениями была диагностирована алкогольная интоксикация, а обстоятельства его смерти устанавливаются. По данным СК, произошла драка между агрессивно настроенными местными жителями, вешающими ленты, и "лицами, их снимающими".
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Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии."
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Протесты в БелоруссииУрмас РейнсалуАлександр ЛукашенкоЕвросоюзЭстонияБелоруссияВ мире
 
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