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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584461621.html
Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за гибели протестующего
Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за гибели протестующего
Евросоюз допустил введение дополнительных санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T12:56
2020-11-13T16:45
протесты в белоруссии
евросоюз
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Евросоюз допустил введение дополнительных санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко.Накануне Министерство здравоохранения республики подтвердило смерть 31-летнего Бондаренко из-за травм, полученных во время драки с неизвестными.По информации белорусских СМИ, в среду вечером во двор между улицами Червякова и Сморговским трактом, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории. Началась потасовка, в результате которой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит", ударился головой. Как заявляли в ГУВД, сообщение о потасовке поступило около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили Бондаренко с телесными повреждениям и вызвали скорую. После этого мужчину госпитализировали.По данным портала tut.by, пострадавшего увезли на микроавтобусе, а уже из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу. Бондаренко провели операцию, однако вскоре он умер.Следственный комитет Белоруссии начал проверку.На "площади перемен" регулярно собираются жители Минска. Они украсили территорию двора бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки, а также создали мурал "диджеи свободы".Санкции против БелоруссииНа прошлой неделе Евросоюз официально ввел санкции против Александра Лукашенко. По мнению Брюсселя, глава республики ответственен за репрессии против кандидатов в президенты от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов.Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, в том числе глава президентской администрации Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой "Альфа" Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие силовики. Им всем запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.Это уже второй пакет индивидуальных санкций Брюсселя по Минску. Первый вступил в силу 2 октября: тогда в список включили 40 человек, причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования.
https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583511739.html
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евросоюз, минск, белоруссия, в мире

Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за гибели протестующего

12:56 13.11.2020 (обновлено: 16:45 13.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста "Марш Народовластия" в Минске
Участники несанкционированной акции протеста Марш Народовластия в Минске - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Евросоюз допустил введение дополнительных санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко.
"ЕС продолжает решительно осуждать насилие белорусских властей против протестующих, лиц, которые участвуют в движении за демократию, независимых СМИ, представителей гражданского общества или обычных белорусских граждан. <...> ЕС уже ввел санкции в отношении 55 лиц, ответственных за насилие и запугивание и готов ввести дополнительные санкции", — заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза.
Накануне Министерство здравоохранения республики подтвердило смерть 31-летнего Бондаренко из-за травм, полученных во время драки с неизвестными.
По информации белорусских СМИ, в среду вечером во двор между улицами Червякова и Сморговским трактом, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории. Началась потасовка, в результате которой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит", ударился головой.
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Как заявляли в ГУВД, сообщение о потасовке поступило около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили Бондаренко с телесными повреждениям и вызвали скорую. После этого мужчину госпитализировали.
По данным портала tut.by, пострадавшего увезли на микроавтобусе, а уже из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу. Бондаренко провели операцию, однако вскоре он умер.
Следственный комитет Белоруссии начал проверку.
На "площади перемен" регулярно собираются жители Минска. Они украсили территорию двора бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки, а также создали мурал "диджеи свободы".
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Санкции против Белоруссии

На прошлой неделе Евросоюз официально ввел санкции против Александра Лукашенко. По мнению Брюсселя, глава республики ответственен за репрессии против кандидатов в президенты от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов.
Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, в том числе глава президентской администрации Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой "Альфа" Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие силовики. Им всем запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.
Это уже второй пакет индивидуальных санкций Брюсселя по Минску. Первый вступил в силу 2 октября: тогда в список включили 40 человек, причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования.
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