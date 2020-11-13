https://ria.ru/20201113/sanktsii-1584461621.html

Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за гибели протестующего

Евросоюз пригрозил Белоруссии новыми санкциями из-за гибели протестующего

Евросоюз допустил введение дополнительных санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко. РИА Новости, 13.11.2020

2020-11-13T12:56

2020-11-13T12:56

2020-11-13T16:45

протесты в белоруссии

евросоюз

минск

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Евросоюз допустил введение дополнительных санкций против Белоруссии из-за гибели участника протестов Романа Бондаренко.Накануне Министерство здравоохранения республики подтвердило смерть 31-летнего Бондаренко из-за травм, полученных во время драки с неизвестными.По информации белорусских СМИ, в среду вечером во двор между улицами Червякова и Сморговским трактом, где находится "площадь перемен", приехали люди в гражданской одежде и масках и стали снимать бело-красно-белые ленты, развешанные на территории. Началась потасовка, в результате которой один из тех, кто "вышел спросить, что происходит", ударился головой. Как заявляли в ГУВД, сообщение о потасовке поступило около 22:30. Когда сотрудники прибыли на место, они обнаружили Бондаренко с телесными повреждениям и вызвали скорую. После этого мужчину госпитализировали.По данным портала tut.by, пострадавшего увезли на микроавтобусе, а уже из Центрального РУВД Минска он поступил в больницу. Бондаренко провели операцию, однако вскоре он умер.Следственный комитет Белоруссии начал проверку.На "площади перемен" регулярно собираются жители Минска. Они украсили территорию двора бело-красно-белыми лентами и оппозиционными флагами аналогичной расцветки, а также создали мурал "диджеи свободы".Санкции против БелоруссииНа прошлой неделе Евросоюз официально ввел санкции против Александра Лукашенко. По мнению Брюсселя, глава республики ответственен за репрессии против кандидатов в президенты от оппозиции и мирных манифестантов, а также за запугивание журналистов.Помимо Лукашенко, в списке оказался его старший сын Виктор и еще 13 фигурантов, в том числе глава президентской администрации Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой "Альфа" Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие силовики. Им всем запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза.Это уже второй пакет индивидуальных санкций Брюсселя по Минску. Первый вступил в силу 2 октября: тогда в список включили 40 человек, причастных, по мнению ЕС, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования.

https://ria.ru/20201107/lukashenko-1583511739.html

https://ria.ru/20201112/protest-1584300437.html

https://ria.ru/20201107/sanktsii-1583523087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, минск, белоруссия, в мире