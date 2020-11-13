https://ria.ru/20201113/samsung-1584464134.html
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 получит важную функцию
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 получит важную функцию
Инсайдеры раскрыли важное нововведение, которое ждет Samsung Galaxy S21 — поддержку стилуса. Информацию в своих twitter-блогах подтвердили авторитетные сетевые... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:08
2020-11-13T13:08
2020-11-13T14:26
риа наука
samsung
технологии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Инсайдеры раскрыли важное нововведение, которое ждет Samsung Galaxy S21 — поддержку стилуса. Информацию в своих twitter-блогах подтвердили авторитетные сетевые информаторы Ice universe и Max Jambor.Флагманский смартфон южнокорейской компании сможет работать с электронным пером S Pen. До этого стилус был доступен только в устройствах от Samsung с приставкой Note. Правда, в отличие от смартфонов линейки Note, перо для Galaxy S21 будет дополнительным аксессуаром. В корпусе для него не будет предусмотрено место, а крепление к телефону станет магнитным.Ожидается, что новый Samsung Galaxy S21 будет представлен в начале 2021 года. Смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 герц и станет одним из первых в мире устройств с процессором Snapdragon 875.
https://ria.ru/20201012/samsung-1579404313.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
samsung, технологии