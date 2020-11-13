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РИА Наука
https://ria.ru/20201113/samsung-1584464134.html
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 получит важную функцию
Новый смартфон Samsung Galaxy S21 получит важную функцию
Инсайдеры раскрыли важное нововведение, которое ждет Samsung Galaxy S21 — поддержку стилуса. Информацию в своих twitter-блогах подтвердили авторитетные сетевые... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T13:08
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риа наука
samsung
технологии
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Инсайдеры раскрыли важное нововведение, которое ждет Samsung Galaxy S21 — поддержку стилуса. Информацию в своих twitter-блогах подтвердили авторитетные сетевые информаторы Ice universe и Max Jambor.Флагманский смартфон южнокорейской компании сможет работать с электронным пером S Pen. До этого стилус был доступен только в устройствах от Samsung с приставкой Note. Правда, в отличие от смартфонов линейки Note, перо для Galaxy S21 будет дополнительным аксессуаром. В корпусе для него не будет предусмотрено место, а крепление к телефону станет магнитным.Ожидается, что новый Samsung Galaxy S21 будет представлен в начале 2021 года. Смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 герц и станет одним из первых в мире устройств с процессором Snapdragon 875.
https://ria.ru/20201012/samsung-1579404313.html
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samsung, технологии

Новый смартфон Samsung Galaxy S21 получит важную функцию

13:08 13.11.2020 (обновлено: 14:26 13.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений ОдиноковВ фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Инсайдеры раскрыли важное нововведение, которое ждет Samsung Galaxy S21 — поддержку стилуса. Информацию в своих twitter-блогах подтвердили авторитетные сетевые информаторы Ice universe и Max Jambor.
Флагманский смартфон южнокорейской компании сможет работать с электронным пером S Pen. До этого стилус был доступен только в устройствах от Samsung с приставкой Note.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 13:49РИА Наука
В Сеть "утекли" характеристики флагманского Samsung Galaxy S21 Ultra
Правда, в отличие от смартфонов линейки Note, перо для Galaxy S21 будет дополнительным аксессуаром. В корпусе для него не будет предусмотрено место, а крепление к телефону станет магнитным.
Ожидается, что новый Samsung Galaxy S21 будет представлен в начале 2021 года. Смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 герц и станет одним из первых в мире устройств с процессором Snapdragon 875.
 
РИА НаукаSamsungТехнологии
 
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