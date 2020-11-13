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Пилот рассказал, где лучше всего сидеть во время турбулентности
Пилот рассказал, где лучше всего сидеть во время турбулентности
Пилот Патрик Смит в книге "Говорит капитан корабля" прогнозирует, что самолеты все чаще будут попадать в турбулентность, чему способствует процесс глобального... РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T01:33
2020-11-13T01:33
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пилот Патрик Смит в книге "Говорит капитан корабля" прогнозирует, что самолеты все чаще будут попадать в турбулентность, чему способствует процесс глобального потепления, сообщает Express."Ежегодно во всем мире около сотни человек, половина из которых бортпроводники, страдают от турбулентности настолько серьезно, что им требуется медпомощь, — отметил Смит. — Наиболее часто встречаются травмы головы, шеи, плеч и лодыжек".Большинство таких пассажиров в момент инцидента упали или были подброшены, потому что оказались не пристегнуты ремнями безопасности, как того требуют правила.Тем, кого попадание лайнера в турбулентность сильно пугает, желательно сидеть на определенных местах. "Самое удобное кресло — над крыльями, там меньше трясет, — поясняет Смит. – В конце салона колебания судна ощущаются сильнее".Впрочем, турбулентности не следует опасаться, объясняет пилот. "За всю историю авиации количество аварий, непосредственно вызванных этим явлением, можно пересчитать по пальцам, — отмечает он. — Высота, крен незначительно изменяются во время тряски. Современные самолеты очень устойчивы".
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туристы, туризм, самолеты, пассажиры, новости - туризм

Пилот рассказал, где лучше всего сидеть во время турбулентности

01:33 13.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСалон самолета
Салон самолета - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Пилот Патрик Смит в книге "Говорит капитан корабля" прогнозирует, что самолеты все чаще будут попадать в турбулентность, чему способствует процесс глобального потепления, сообщает Express.
"Ежегодно во всем мире около сотни человек, половина из которых бортпроводники, страдают от турбулентности настолько серьезно, что им требуется медпомощь, — отметил Смит. — Наиболее часто встречаются травмы головы, шеи, плеч и лодыжек".
Большинство таких пассажиров в момент инцидента упали или были подброшены, потому что оказались не пристегнуты ремнями безопасности, как того требуют правила.
Тем, кого попадание лайнера в турбулентность сильно пугает, желательно сидеть на определенных местах. "Самое удобное кресло — над крыльями, там меньше трясет, — поясняет Смит. – В конце салона колебания судна ощущаются сильнее".
Впрочем, турбулентности не следует опасаться, объясняет пилот. "За всю историю авиации количество аварий, непосредственно вызванных этим явлением, можно пересчитать по пальцам, — отмечает он. — Высота, крен незначительно изменяются во время тряски. Современные самолеты очень устойчивы".
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